Гигантский град выпал на западе Беларуси 1.05.2018, 16:49

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Фото: vk.com/clubmeteo

Вчера в западных регионах Беларуси выпал град впечатляющих размером.

Как сообщает группа «Группа любителей метеорологии», в Гродненской области выпал гигантский град — диаметр отдельных экземпляров достигал 4−5 см. Пользователи пояснили, что такое природное явление наблюдали в Волковыске, пишет tut.by.

Жители Брестского района также сообщают о выпадении осадков, но размером поменьше. Здесь отдельные градины достигали размеров перепелиного яйца. Тем не менее этого хватило, чтобы «побить» автомобили.

Фото: Виртуальный Брест

Фото: vk.com/clubmeteo