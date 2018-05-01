Гигантский град выпал на западе Беларуси
- 1.05.2018, 16:49
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Вчера в западных регионах Беларуси выпал град впечатляющих размером.
Как сообщает группа «Группа любителей метеорологии», в Гродненской области выпал гигантский град — диаметр отдельных экземпляров достигал 4−5 см. Пользователи пояснили, что такое природное явление наблюдали в Волковыске, пишет tut.by.
Жители Брестского района также сообщают о выпадении осадков, но размером поменьше. Здесь отдельные градины достигали размеров перепелиного яйца. Тем не менее этого хватило, чтобы «побить» автомобили.