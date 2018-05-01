Haaretz: Гамбит Путина может выйти ему боком 4 1.05.2018, 16:59

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Впервые за долгое время Путин может оказаться в ситуации прямой конфронтации с Израилем.

"Владимир Путин выказал большое хитроумие при установлении российского присутствия в Сирии", - полагает обозреватель Моше Аренс из Haaretz, (перевод - inopressa.ru).

"Дождавшись, пока американцы четко дадут понять, что не намереваются ввязываться в боевые действия в этой стране, он быстро и массированно вошел в существовавший там вакуум", - говорится в статье.

"Теперь Путин раздумывает о поставках Башару Асаду комплексов ПВО "С-300", которые дадут сирийскому президенту возможность вступать в бои с израильскими самолетами, атакующими цели в Сирии. Это может повлечь за собой драматичные перемены в обстановке в Сирии и, возможно, увеличит вероятность прямого конфликта между Россией и Израилем. С точки зрения Путина это авантюра, исход которой предсказать трудно", - пишет автор.

"Смогут ли ВВС Израиля справиться с "С-300", если те будут размещены в Сирии? Несомненно, это волнует Путина и его генералов. Такой сценарий, возможно, нанесет сильный удар по российским оружейным технологиям, что помешает России рекламировать этот ракетный комплекс в других странах вроде Ирана и даже поставит под вопрос дальнейшее существование российско-иранского альянса в Сирии. Впервые с начала российского вмешательства в Сирии Путин может оказаться в ситуации прямой конфронтации с Израилем. Пока ему удается поддерживать с Израилем надлежащие отношения. Теперь, по-видимому, ему придется сделать выбор", - подытоживает автор.