Активистов Народной Грамады доставили на Окрестина 5 1.05.2018, 17:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Завтра состоится суд над активистами.

Сегодня в Минске на акции официальных профсоюзов, которая проходила в Парке Победы возле проспекта Победителей, задержали пятерых активистов партии Николая Статкевича БСДП (Народная Грамада).

Активисты успели поднять флаги и развернуть плакаты с требованием отменить декрет №1 и социальными требованиями. Генеральный секретарь партии Сергей Спариш, руководитель Минского городского комитета партии Валентин Трокский, активист Андрей Шипулин и еще двое активистов были задержаны.

На разрешенной властями акции независимых профсоюзов в Киевском сквере были задержаны анархисты. Активисты развернули растяжку «Свобода, равенство, самоуправление» и попытались выступить.

Супруга Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что Сергей Спарыш, Валентин Трокский и Андрей Шипулин были доставлены на Окрестина. Анархисты были доставлены в Центральный РОВД. Одному из активистов 17 лет.

Cуд над активистами Народной Грамады состоится завтра в Центральном суде города Минска.