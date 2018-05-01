Как слетать в Рим по цене минского проездного 1.05.2018, 17:19

Выгодные варианты для путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

В РИМ ЗА 15 ЕВРО, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ

Wizz Air хочет, чтобы вы попали в Рим и сделали это как можно дешевле. По этому поводу авиакомпания снизила стоимость билетов из Вильнюса в столицу Италии, но только для участников клуба. Сейчас в Рим можно попасть за 15 евро, но билетов чуть-чуть.

ПОЛЬША – ГРЕЦИЯ – ПОЛЬША ЗА 87 ЕВРО

Май только начался, а в Грецию уже скидки. 4 мая из Познани можно улететь на греческий остров Закинф и вернуться обратно за 87 евро. Рейс, кстати, прямой, а в стоимость включен багаж.

КИЕВ – ТБИЛИСИ – КИЕВ ЗА 115 ЕВРО

Летом можно улететь в Грузию. МАУ предлагает слетать из Киева в Тбилиси и вернуться обратно всего за 114 евро. Правда, в эту стоимость входит только ручная кладь – за все остальное придется доплачивать.