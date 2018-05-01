Россия лишилась крупных биатлонных турниров 1 1.05.2018, 17:27

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Этапы Кубка мира и Кубка IBU примут другие страны.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный календарь на сезон 2018-2019 годов. Как следует из документа, появившегося во вторник, 1 мая, на сайте IBU, в России не будет проведено ни одного соревнования: этапы Кубка мира и Кубка IBU примут Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия, сообщает "Немецкая волна".

Таким образом, IBU выполнил указание Всемирного антидопингового агентства (WADA), запретившего проводить международные турниры в тех странах, в которых нет полноценно действующих национальных антидопинговых агентств. Российское антидопинговое агентство было лишено аккредитации WADA 9 ноября 2015 года на основании отчета комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике, и его лицензия до сих пор не восстановлена.

В нынешнем сезоне Тюмень принимала этап Кубка мира, а этапы Кубка IBU прошли в Увате и Ханты-Мансийске. Кроме того, в Чайковском состоялся чемпионат мира по летнему биатлону.

Допинг-скандал в IBU

В то же время сам IBU некоторое время назад оказался в центре международного скандала. Австрийская Центральная генпрокуратура, занимающаяся хозяйственными и коррупционными преступлениями, начала расследование в отношении многолетнего главы IBU Андерса Бессеберга и экс-генсекретаря организации Николь Реш (Nicole Resch).

Фигурантами расследования являются также некоторые российские спортсмены и тренеры. Бессеберг и Реш подозреваются в том, что с 2011 года скрыли 65 случаев применения допинга российскими спортсменами - в том числе в ходе чемпионата мира по биатлону в Австрии в 2017 году.

Бессеберг, по мнению WADA, вел себя по отношению к России "невероятно лояльно" и оказывал ей поддержку. Организация подозревает его в принятии взяток также в виде охотничьих туров по России и услуг проституток. Кроме того, предполагается, что функционеры IBU получили до 100 тысяч евро за то, что проголосовали за Тюмень как место проведения ЧМ по биатлону в 2021 году.