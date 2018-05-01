«Ночные волки» испугались журналистов «Белсата» 16 1.05.2018, 17:38

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Фото: Милана Харитонова/«Белсат»

Независимых журналистов не пустили на пресс-конференцию путинских байкеров.

Члены пропутинского мотоклуба препятствовали работе журналистов «Белсата» даже на улице.

Журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова приехали на пресс-конференцию «Ночных волков», но дорогу на входе в представительство России в Бресте им перегородили члены мотоклуба: не пускали наших коллег в здание консульства и мешали снимать перед входом.

Байкеры сослались на то, что наших коллег нет в списке аккредитованных журналистов, хотя аккредитации на эту встречу не было – на нее пускали всех журналистов и блогеров.

Позже один из координаторов «Ночных Волков» Андрей Бобровский признался, что приказ не пускать журналистов «Белсата» отдал лично Александр Залдостанов (прозвище – Хирург), и не выполнить его он не может.

«Два года назад я напомнил Хирургу, что в начале Второй мировой войны Советский Союз был союзником фашистской Германии, за что он меня назвал провокатором, – говорит «Белсату» Алесь Левчук. – Как только Хирург появился у консульства, он сразу показал своим парнем на меня».

Наш коллега напомнил байкеру о сговоре Сталина с Гитлером после того, как колонну «Ночных волков» не пустили в Польшу в мае 2016-го.