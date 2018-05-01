14 лет назад произошло крупнейшее расширение ЕС 3 1.05.2018, 17:44

1 мая 2004 года к Европейскому союзу присоединились 10 государств.

1 мая 14 лет назад произошло крупнейшее расширение Европейского союза. В 2004 году к сообществу присоединились 10 государств, одним из которых была Польша. Помимо нее в состав ЕС были включены Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и Словения, передает «Радио Польша».

Сегодня Европейский союз насчитывает 28 государств, однако, в настоящее время он переживает не лучшие времена: борется со множеством кризисов, в том числе миграционным, а его ряды уже в следующем году покинет Великобритания.

Как отмечает польское Министерство иностранных дел, Польша является активным и важным членом Евросоюза, принимая участие во всех важных дебатах на тему будущего евросообщества, миграционной, климатической и экономической политики. «Членство в Евросоюзе укрепляет позицию Польши на международной арене, принося экономическую, политическую и общественную пользу», - написано в специальном сообщении на странице польского МИД по случаю годовщины.