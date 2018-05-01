Буда-Кошелевский мясокомбинат попал под российские санкции 1.05.2018, 18:15

Запрет на поставку продукции в РФ введен с конца апреля.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз продукции четырех белорусских мясоперерабатывающих и одного сыродельного заводов, передает rynak.by.

В «черный список» попало одно предприятие из Гомельской области — «Мясокомбинат Кошелево».

Запрет на поставку продукции в Российскую Федерацию введен с конца апреля.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, в ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации».

Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции, сообщает Россельхознадзор.