закрыть
1 мая 2018, вторник, 19:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Буда-Кошелевский мясокомбинат попал под российские санкции

  • 1.05.2018, 18:15

Запрет на поставку продукции в РФ введен с конца апреля.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз продукции четырех белорусских мясоперерабатывающих и одного сыродельного заводов, передает rynak.by.

В «черный список» попало одно предприятие из Гомельской области — «Мясокомбинат Кошелево».

Запрет на поставку продукции в Российскую Федерацию введен с конца апреля.

Как отмечается в сообщении российского ведомства, в ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации».

Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции, сообщает Россельхознадзор.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский