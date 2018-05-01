Бюджет ЕС после 2020 года будет благоприятным для Польши 1.05.2018, 18:30

Вопреки ожиданиям в бюджете ЕС не будет больших сокращений средств для Польши.

Вопреки тому, что ожидалось ранее, в европейском бюджете в финансовой перспективе с 2021 по 2027 год не будет больших сокращений средств для Польши, передает Радио Польша.

Европейская комиссия не предусматривает значительного уменьшения финансовых ресурсов на региональную политику, или иначе политику сплочения. Соответствующее решение еврокомиссары приняли во время переговоров в ночь с 30 апреля на 1 мая.

По мнению евродепутата от партии «Право и справедливость» Збигнева Кузьмюка, проект бюджета ЕС благоприятен для Польши, и это, среди прочего, результат стараний польских властей:

«Все говорит о том, что после вмешательства, среди прочего, премьера Матеуша Моравецкого, а также премьера Венгрии Виктора Орбана, в Еврокомиссии решили в последний момент задуматься над вопросом сокращений. Было принято решение уменьшить их величину в фондах, предназначенных на региональную политику и сельское хозяйство, и увеличить в других так называемых общеевропейских фондах».

Учитывая инфляцию и сравнивая с текущим бюджетом, в будущем бюджете сокращения на политику сплочения составят 10%, а на сельское хозяйство – 5%. Збигнев Кузьмюк считает, что после представления документа с конкретными цифрами 2 мая и после его обсуждения сокращения могут быть еще меньше.