Фотофакт: Россиянин припарковал авто на тротуаре возле Витебского музея 7 1.05.2018, 18:36

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Фото: vitebskby.com

Милиционер так и не смог наказать нарушителя из РФ.

Белорусы, конечно, люди гостеприимные. Наверное, знал об этом и водитель из России, припарковав свой «ауди» на тротуаре возле Витебского областного художественного музея вечером 27.04.2018 г., пишет vitebskby.com.

Прохожие возмущались, но только несколько человек начали фотографировать авто наглеца и вызвали милицию. Та не спешила и выясняла, кто звонит минут 15. Остановили милиционера, который шел по своим делам и даже не обратил внимания на нарушителя, требовали, чтобы вызвал ГАИ и ждал водителя. Водитель вышел из дверей музея, поинтересовался, не его ли ждут. Возмущенные прохожие высказали претензию. «Парковка у вас через дорогу. А мне здесь ближе», - ответил тот с обидой, быстро прыгнул в машину и уехал. Вот такие гости с востока ... «Почему вы не задержали наглеца?» - спрашиваем у милиционера. «Я сказал ГАИ номер»...

Фото: vitebskby.com

Возмущенные такой реакцией, прохожие пошли своей дорогой.

Вот и думай, кто так нагло ведет себя на нашей земле... Да еще с молчаливого согласия той же милиции и ГАИ (никто так и не приехал на вызов). Но какие же они (и милиция, и ГАИ, и КГБ) быстрые, когда белорусы выходят с национальным флагом, поздравляют прохожих с юбилеем БНР, делают честные репортажи о жизни простых людей, даже когда выставляют разрешенные предвыборные пикеты - по 4-5 «титушек» с камерами, тут тебе и милицейские чины откуда только ни возьмутся ... Суды, сутки, штрафы - все полной корзиной...

Фото: vitebskby.com

Жители Витебска, будьте бдительными! Зеленые человечки чувствуют себя на белорусской земле хозяевами, ведут себя нагло. Сегодня на наших улицах. Завтра - у вас дома... А на так называемых охранников и защитников официальных надежд нет. Ага.