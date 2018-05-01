Экс-премьер Иванишвили стал председателем «Грузинской мечты» 2 1.05.2018, 19:13

Иванишвили возглавлял правительство Грузии в 2012-2013 годах.

Политсовет партии «Грузинская мечта» единогласно выбрал председателем движения экс-премьера страны, основателя партии Бидзину Иванишвили. Об этом сообщает «Грузия Online».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе по итогам заседания совета заявил, что в новый состав политсовета также вошли он сам, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, первый вице-спикер Тамар Чугошвили и вице-спикер Георгий Вольский, зампредседателя парламента Илия Накашидзе лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Ранее партию возглавлял Квирикашвили, однако 26 апреля он заявил об уходе с поста председателя и сообщил, что на посту его сменит Иванишвили. Глава правительства выразил надежду, что возвращение Иванишвили благотворно повлияет на политическую жизнь страны.

Иванишвили возглавлял правительство Грузии в 2012-2013 годах.