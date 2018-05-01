В Минске на 1 мая арестовали Трокского 1.05.2018, 19:18

Валентин Трокский

Фото: facebook

Завтра состоится суд над активистом.

Как сообщил «Радыё Свабода» Николай Статкевич, во второй половине дня он посетил Центральный РУВД Минска, куда после задержания доставили его соратников.

Фото: svaboda.org

«Мы сначала долго ждали хоть какой-то информации, нам обещали, что кто-то к нам придет. Я написал заявление на похищение. А потом мы случайно увидели пятерых наших коллег, которые были задержаны. Мы успели переглянуться и поздороваться, но человек в штатском, представившийся начальником РУВД, потребовал покинуть помещение».

Фото: svaboda.org

По словам Статкевича, в этот же участок доставили и трех задержанных ранее в Киевском сквере анархистов. Вечером из участка освободили двух соратников. Андрея Шипулина, Сергея Cпариша и Валентина Трокского оставили. Завтра их будут судить в суде Центрального района.

Фото: svaboda.org

«Эта небольшая акция показала всему миру реальное состояние защиты прав трудящихся в Беларуси. Это была санкционированная акция, все было без насилия», - добавил политик.

Пятерых соратников Николая Статкевича задержали утром на официальной первомайской акции в Минске. Они присоединились к официальному мероприятий с национальными флагами и плакатами с социальными лозунгами.

Также активисты потребовали разблокировать Хартию-97.