В Минске на 1 мая арестовали Трокского
- 1.05.2018, 19:18
Завтра состоится суд над активистом.
Как сообщил «Радыё Свабода» Николай Статкевич, во второй половине дня он посетил Центральный РУВД Минска, куда после задержания доставили его соратников.
«Мы сначала долго ждали хоть какой-то информации, нам обещали, что кто-то к нам придет. Я написал заявление на похищение. А потом мы случайно увидели пятерых наших коллег, которые были задержаны. Мы успели переглянуться и поздороваться, но человек в штатском, представившийся начальником РУВД, потребовал покинуть помещение».
По словам Статкевича, в этот же участок доставили и трех задержанных ранее в Киевском сквере анархистов. Вечером из участка освободили двух соратников. Андрея Шипулина, Сергея Cпариша и Валентина Трокского оставили. Завтра их будут судить в суде Центрального района.
«Эта небольшая акция показала всему миру реальное состояние защиты прав трудящихся в Беларуси. Это была санкционированная акция, все было без насилия», - добавил политик.
Пятерых соратников Николая Статкевича задержали утром на официальной первомайской акции в Минске. Они присоединились к официальному мероприятий с национальными флагами и плакатами с социальными лозунгами.
Также активисты потребовали разблокировать Хартию-97.