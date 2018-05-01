Брэнсон создал компанию для сверхскоростных перевозок грузов 3 1.05.2018, 19:38

1,283

Ричарда Брэнсона

Ричард Брэнсон создал компанию, которая будет заниматься перевозками грузов с помощью технологий Virgin Hyperloop One.

Один из крупнейших мировых портовых операторов дубайская DP World создает совместное предприятие с компанией Ричарда Брэнсона Virgin Hyperloop One, чтобы использовать вакуумные сверхскоростные поезда для грузовых перевозок, передает РБК.

СП под названием DP World Cargospeed будет использовать технологии Virgin Hyperloop One для того, чтобы «сделать возможными сверхбыстрые поставки первоочередных товаров». Компании намерены совершить революцию в логистике и создать «процветающие экономические мегарегионы».

Сам Брэнсон рассказал в интервью CNBC, что считает проект Virgin Hyperloop «захватывающим». DP World Cargospeed намерена доставлять грузы на скорости до 620 миль в час (около 997 км в час). Сроки создания первой сверхскоростной дороги в компании не назвали.

Как отмечает TechCrunch, первые маршруты DP World Cargospeed будут пролегать между Мумбаи и Пуной в Индии, и в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас Virgin Hyperloop One создает первую дорогу для сверхскоростного поезда длиною 10 км в Индии. «Рост электронной торговли в мире приводит к серьезным изменениям в потреблении как потребителей, так и бизнеса. Сегодня грузовые поставки по запросу являются чем-то новым, но будут ожидаемыми завтра», — приводит TechCrunch слова Брэнсона.