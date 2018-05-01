Братья Костицыны могут перейти в минское «Динамо» 1.05.2018, 19:55

Клуб ведет переговоры с хоккеистами.

Форварды Сергей и Андрей Костицыны могут перейти в минское «Динамо». Клуб ведет переговоры с хоккеистами. Сегодня Андрей и Сергей были замечены в офисе клуба на «Минск-Арене», передает «Трибуна».

Костицын-старший последний год провел в Китае – на его счету 13 (3+10) очков в 22 матчах за «Куньлунь».

Сергей Костицын в сезоне 2017/18 выступал за «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В 47 матчах на его счету 15 (8+7) очков.

Добавим, что информацию о возможном переходе Костицыных в «Динамо» опубликовала страница болельщиков «Динамо» в «Вконтакте». Этот же паблик 10 июля 2017 года сообщил о возможном переходе в стан «зубров» Йонаса Энрота. Через три дня клуб подтвердил трансфер вратаря «Анахайма».