Медики назвали пять полезных свойств красного вина 4 1.05.2018, 20:04

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Врачи назвали веские причины начать пить красное вино.

Врачи всего мира еще раз подтвердили, что красное сухое вино не только можно пить, но и нужно. Если ты будешь придерживаться рекомендуемой дозы в 100-150 мл в сутки, то любимое вино благотворно скажется не только на твоем эмоциональном здоровье, но и на физическом, пишет telegraf.com. Итак, какое же действие оказывает красный напиток на твой организм?

Помогает сохранить молодость. Эксперты считают, что главной причиной старения является так называемый «окислительный стресс», который проявляется в преждевременной гибели клетки из-за атак свободных радикалов. Антиоксиданты кверцетин и ресвератрол, содержащиеся в красном вине, эффективно борются со свободными радикалами, помогая продлить молодость кожи и улучшая ее внешний вид.

Повышает иммунитет. Не зря в холодное время года нас начинает активно тянуть к вину. Дело в том, что красное вино содержит полифенолы, помогающие иммунной системе эффективней защищать организм от болезней, в том числе и сезонных. Исследователи утверждают, что вино может оказывать антибактериальное действие, уничтожая болезнетворные бактерии.

Снимает стресс. Выпивая бокал красного после сложного дня, ты сможешь легче расслабиться и облегчить последствия стрессовых ситуаций. Также, в умеренных количествах вино является эффективным средством в борьбе с депрессией.

Способствует похудению. Да-да, красное вино помогает даже похудеть. В ходе исследований ученые выяснили, что девушки, выпивающие стакан напитка в день, в три раза реже оказываются склонными к набору лишнего веса, чем те, кто не пьет вообще. Секрет все в том же ресвератроле, который сжигает калории и превращает белую жировую ткань в полезную бурую жировую ткань.

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Флавоноиды, рествератрол и кверцетин, содержащиеся в вине, сокращают риск инсульта и инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и связанных с ней заболеваний. Кроме того, флавоноиды снижают уровень вредного и повышают уровень так называемого полезного холестерина в организме, что снижает вероятность образования тромбов.