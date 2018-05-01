Билл Гейтс отказался стать советником Трампа по науке 5 1.05.2018, 20:23

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Билл Гейтс

Пост советника по вопросам науки в США вакантен с 2016 года.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать советником по науке. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Statnews.

Во время встречи с Трампом, которая была посвящена обсуждению вакцины от гриппа, Гейтс сказал, что у страны должен быть научный советник. Трамп предложил этот пост Гейтсу.

«Это не очень полезно для моего времени», - так объяснил свой отказ Гейтс.

Пост советника по науке США вакантен с 2016 года.

Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию «идеальной коровы», которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.