Билл Гейтс отказался стать советником Трампа по науке

Билл Гейтс отказался стать советником Трампа по науке5
- 1.05.2018, 20:23
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Пост советника по вопросам науки в США вакантен с 2016 года.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать советником по науке. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Statnews.
Во время встречи с Трампом, которая была посвящена обсуждению вакцины от гриппа, Гейтс сказал, что у страны должен быть научный советник. Трамп предложил этот пост Гейтсу.
«Это не очень полезно для моего времени», - так объяснил свой отказ Гейтс.
Пост советника по науке США вакантен с 2016 года.
Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект некоммерческой организации GALVmed по созданию «идеальной коровы», которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.