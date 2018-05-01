Первомай обвалил российский рубль 1.05.2018, 20:43

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Фото: reuters

Российский рубль упал до трехнедельного минимума на ожиданиях дефолта «Русала».

Рубль возобновил падение на Московской бирже в понедельник в ходе единственной торговой сессии, запланированной на майские выходные, передает finanz.ru.

При растущих ценах на нефть и практически пустой ленте внутрироссийских новостей доллар подскочил на 90 копеек, или 1,3%, и вновь преодолел отметку 63 рубля.

Курс начал расти с первых же минут сессии, а к 20.14 добрался до 63,17 рубля, обновив максимум с 11 апреля. Евро прибавил 68 копеек и достигал 76,38 рубля.

Примечательно то, что рубль дешевеет в условиях новых рекордов нефтяного рынка, указывает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

К вечеру понедельника цена Brent поднялась почти на 2%. На новостях из ОПЕК, которая, по данным Reuters, в апреле сократила добычу до нового минимума за год (31,12 млн баррелей в сутки), исполнив сделку по стабилизации рынка на 162%, котировки установили новый максимум с ноября 2014 года - 75,61 доллара за баррель.

Судя по динамике валютного рынка, "инсайдеры что-то знают", отмечает Коган: скорее всего, в ближайшее время следует ждать важных новостей.

Источником таких новостей гарантированно станет "Русал", говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: 3 мая компания Олега Дерипаски должна расплатиться с держателями своих еврооблигаций.

Владельцам бондов на 500 млн долларов с погашением в 2023 году "Русал" обязан перечислить купонный платеж.

У компании есть и деньги, и желание расплатиться, а американский Минфин разрешил проведение операций до 23 октября, но что на самом деле происходит с операционно-финансовой деятельностью "Русала", не совсем ясно, говорит Тремасов.

Как сообщили в субботу источники Reuters, "Русал" по-прежнему не может проводить поставки клиентам. Лондонская биржа при этом официально отказалась возобновлять торги алюминием компании.

"Выплата или невыплата купона станет лучшим индикатором того, что на самом деле происходит с компанией, насколько парализована её деятельность", - отмечает Тремасов: если "Русал" не сможет расплатиться, это будет означать дефолт, который станет поводом для дальнейшей распродажи в российских активах.