Reuters: Лондон знает о российском списке «законных целей для убийства» 2 1.05.2018, 21:14

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Британские правоохранители еще не определили подозреваемых в непосредственной причастности к отравлению в Солсбери.

Великобритания еще не определила непосредственных участников преступления против экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля, однако заявила, что разведслужбы России считают некоторых двойных агентов "законными целями для убийства". Об этом сообщил советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл, передает liga.net со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, выступая в комитете обороны британского парламента, он сообщил, что ключевых подозреваемых "пока нет".

Однако Седвилл заявил, что разведслужбы России по крайней мере последние пять лет следили за Скрипалем и его дочерью Юлией и считали некоторых двойных агентов и перебежчиков "законными целями для убийства".

Он сказал британским парламентариям, что в качестве профилактических мер полиция усиливает защиту других перебежчиков, которые также могут оказаться под угрозой.

"Полиция, ответственная за безопасность, и различные учреждения вместе с ними пересматривают безопасность всех людей, которые могут быть уязвимыми", - сказал Седвилл.

Полиция и спецслужбы Британии определили ключевых подозреваемых в покушении на убийство бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.