В Беларуси ввели тариф на электроэнергию для зарядки автомобилей 1.05.2018, 21:30

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Тариф устанавливается с 1 мая.

С 1 мая текущего года в Беларуси устанавливается тариф на электрическую энергию, используемую электрозарядными стационарными станциями, предназначенными для зарядки автомобилей, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, передает interfax.by.

"В настоящее время рынок электромобилей является достаточно перспективным и быстрорастущим. С целью его дальнейшего развития в Республике Беларусь впервые установлен тариф на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" и используемую электрозарядными стационарными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей", - отметили в МАРТ.

Данный тариф вводится с 1 мая 2018 года и составляет Br0,15693 (без НДС) за 1 кВт·ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Тариф на электрическую энергию вводится в соответствии с декларацией об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированной приказом министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 апреля 2018 г. N79 "О регистрации декларируемого тарифа на электрическую энергию".

Так как тариф на электрическую энергию применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по зарядке электромобилей, он подлежит индексации на изменение курса белорусского рубля к доллару США в соответствии с законодательством.

Решение об установлении тарифа на электрическую энергию направлено на стимулирование потребления электроэнергии электромобилями и, как следствие, замещение потребления нефтепродуктов, производимых из импортной нефти, электроэнергией, выработанной на отечественных электростанциях, в том числе БелАЭС.

"При формировании тарифа МАРТ исходило из необходимости возмещения затрат на производство электроэнергии и получения энергоснабжающими организациями минимально необходимой прибыли для расширенного воспроизводства", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Указанный тариф сопоставим с тарифом на электрическую энергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку. Таким образом, основной потребитель данной услуги - население, получит возможность осуществлять зарядку автомобиля самостоятельно в домашних условиях или получать услугу по зарядке автомобиля посредством зарядных станций юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, оказывающих такие услуги, на сопоставимых условиях.

Государственному регулированию в Беларуси подлежит сам тариф на электрическую энергию, в то время как тариф на оказание услуги по зарядке автомобилей будет определяться хозяйствующим субъектом самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка с учетом затрат на покупку электрической энергии по указанному тарифу и иных затрат, связанных с оказанием услуги.