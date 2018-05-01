Александр Матерухин: В Украине мое решение играть за Беларусь восприняли нормально 1.05.2018, 21:55

Александр Матерухин

Фото с сайта by.tribuna.com

36-летний украинский хоккеист - о вызове в сборную Беларуси.

Летом 2015-го одним профессиональным хоккеистом с белорусским паспортом в стране стало больше. Тогда факт получения документа урожденным украинцем Александром Матерухиным воспринимался скорее очередной попыткой боссов минского «Динамо» влезть в рамки внутренних лимитов, нежели работой на перспективу. Такие были времена. В то, что через три года киевлянин может понадобиться сборной Беларуси, верилось с трудом – из каждого кабинета кричали о курсе на омоложение, а несложная арифметика напротив возраста Матерухина рисовала цифру 36, пишет «Трибуна».

Годы, однако, лишь оттачивали мастера. Свое умение забрасывать форвард неоднократно демонстрировал и на уровне чемпионата Беларуси, и на просторах КХЛ. Что до кондиций, то с ними проблем у Александра нет и на четвертом десятке. «Я всем говорю, что до 40 лет буду играть, – как-то признался Матерухин. – Если с детства «физика» заложена, то ее хватит надолго».

Весной 2018-го Александр все так же полон энергии. Мы встретились с нападающим в Жлобине, где сборная Беларуси проводила предпоследний спарринг перед официальным стартом в Дании. Матерухин наблюдал за ним с трибуны, но закравшееся подозрение поспешил развеять: «Чувствую себя отлично. Сегодня тренерский штаб, вероятно, решил проверить в деле других хоккеистов. Что до поездки на чемпионат мира, то здесь решать не мне. Будет здорово, если понадоблюсь. Я точно готов».

Матерухин – один из тех, для кого переезд в нашу страну стал крутым поворотом как в карьере, так и в жизни. Жена-могилевчанка, 11 результативных сезонов в белорусских клубах – факты, о которых известно всем. Недавно вместе с минским «Динамо-2006» чемпионом страны в своем возрасте стал юный форвард Матвей Матерухин. Не удивительно, что спустя 13 лет после дебюта в составе «Химволокна» Александр называет Беларусь второй родиной и вот-вот сыграет в ее форме первый официальный матч.

- Когда узнал о такой возможности, поначалу отказался, – вспоминает Матерухин. – Но спустя какое-то время дал согласие. В тот момент это решение показалось мне правильным и в дальнейшем в его правильности я убедился. В сборной Беларуси также есть ребята, которые поменяли российские паспорта, переехали сюда жить. Почему бы это не сделать, если здесь для человека более приемлемые условия, чем там, откуда он родом? Каждый делает так, как лучше для его семьи, карьеры. И это вовсе не значит, что мы перестали быть патриотами своих стран.

Свой последний матч в составе сборной Украины Александр сыграл чуть более четырех лет назад – 26 апреля 2014-го в южнокорейском Кояне в одном звене со старыми боевыми товарищами Шафаренко и Тимченко. Матерухин, признанный впоследствии лучшим хоккеистом своей команды на турнире, оформил дубль в ворота хозяев, украинцы добыли победу, однако заняли скромное четвертое место. Хотя по нынешним временам оно было бы за счастье: на ЧМ-2018 «жовто-блакитные» едва не свалились в четвертый по рангу дивизион мирового хоккея, лишь на малость опередив хорватов и румын.

- Вы видите, как все плохо, – говорит Матерухин. – Хоккей в Украине пока еще есть, но ситуация все хуже и хуже. К этому давно шло. Конечно, неприятно. Это не последняя страна, где есть хоккей, но к тем аутсайдерским местам уже приближается... Поэтому пока есть возможность работать, играть – это ведь всего несколько лет – необходимо ей пользоваться. В Киев и в Украину я всегда приезжаю с радостью. Там мой дом, семья, друзья. И ни одного упрека в свой адрес я не слышал. На родине мое решение восприняли нормально. Украина все равно остается моим домом, моей страной. То, что я поменял паспорт, ни о чем не говорит. Просто теперь у меня два дома. Ничего плохого в этом не вижу. Главное – то, что в душе.

Фото с сайта by.tribuna.com

Рассуждая о положении дел в белорусском хоккее, где тоже не все гладко, Александр ностальгирует по сезонам, когда непросто приходилось даже в Бресте.

- Одно время в Беларуси было намного лучше, чем в Украине. Во всех аспектах. Но в последние 5-6 лет – и я не первый человек, который об этом говорит, – хоккей пошел на спад. Что было тогда и что есть сейчас – небо и земля. Почему? Это комплекс причин. В первую очередь дело в финансировании. Когда в чемпионат приезжают сильные хоккеисты, другие к ним тянутся – больше работают, стараются и как следствие прогрессируют.

Вернуться в экстралигу Матерухину пришлось осенью прошлого года. Драфт отказов после неудачного старта в КХЛ, короткая побывка в Молодечно и переезд в Солигорск – таким получился для Александра завершившийся клубный сезон. В «Шахтере» нападающий ожил, забросив шесть шайб в шести январских матчах подряд. Бросать мимо вратаря Александр точно не разучился, в чем некоторые поспешили усомниться.

- Не скажу, что разница между КХЛ и экстралигой огромна, но она есть, – сравнивает Матерухин. – Здесь ребята тоже стараются, тоже хотят играть, делают это с удовольствием. Уровень упал в том плане, что стало меньше мастеровитых хоккеистов, которые могли бы взять игру на себя, сделать тонкую передачу, красиво выйти из зоны, а не просто выбросить шайбу и бегать за ней по всей поляне, как это сейчас в основном происходит. Раньше был более красивый комбинационный хоккей. Игроки могли двумя-тремя передачами разрезать зону – было приятно смотреть. А по скоростям не сказал бы, что сильно отличается. Бегать все умеют. Не хватало еще, чтобы и здесь было плохо :).

Фото с сайта by.tribuna.com

В сборной Беларуси от Матерухина ждут того, что он лучше всего умеет – результативной игры. За его плечами немало сезонов в составе главного клуба страны, хотя нападающий признается, что стили этих команд немного отличаются.

- Льюис требует проповедовать агрессивный хоккей. Играть всей пятеркой во всех зонах, постоянно прессинговать, нагнетать. Пять человек должны работать впереди, пять сзади. Как по мне, такой хоккей немного отличается от динамовского. Но тут свои причины: клубный сезон длиннее, в нем нужно правильно распределять силы. На чемпионате мира необходимо на предельном уровне провести порядка десятка матчей, а не полсотни. Соответственно, тренерский штаб вправе требовать максимальной отдачи в каждом из них.

Из серии неудач в спаррингах Матерухин призывает не делать трагедии: «Поражения – это неприятно, но они закаляют, из каждого мы выносим какие-то положительные моменты, становимся лучше как команда». Парирует и предположение о том, что под хоккей сборной в ней не хватает исполнителей.

- Они есть, – уверен Александр. – Но другие команды тоже не стоят на месте. Еще несколько лет назад норвежцев, датчан, немцев особо никто не воспринимал как соперников. Однако они серьезно подтянулись. Это мы как-то стоим на месте... Раньше многие из наших хоккеистов, которые сейчас в составе, забрасывали бы таким командам по две-три шайбы, а теперь играть против них стало куда сложнее. Чем тогда брать? У каждого из ребят свои козыри. Кто-то хорош в обороне, кто-то в большинстве, другие – на вбрасываниях и так далее. Важно максимально полезно использовать эти умения на благо команды.

Матерухин наряду с Лингле – самые опытные хоккеисты в нынешнем ростере сборной. Естественно, спрос с таких ребят всегда особый.

- Есть парни, которые провели в этой сборной уже под десяток чемпионатов – вот они опытные :)

, – улыбается Александр, узнав об этом факте. – Мы друг с другом в постоянном контакте. Я могу кому-то подсказать, мне может кто-то. Если вызывают, значит, нужен команде. Одно скажу: всегда с удовольствием откликнусь на вызов. Это не какое-то одолжение из-за смены гражданства. Приехал, чтобы показать свои лучшие качества и максимально помочь команде.