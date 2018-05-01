Cамая богатая нефтяная компания РФ стала убыточной впервые за 22 года 1.05.2018, 22:03

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Источником потерь стали валютные резервы компании в российских банках.

Третья по объемам добычи и первая по непрозрачности собственников нефтяная компания России - "Сургутнефтегаз" - завершила 2016 год с убытком, передает finanz.ru.

По международным стандартам он составил 62,1 млрд рублей, по российским - 104,8 млрд рублей. При этом по РСБУ "Сургутнефтегаз" стал убыточным впервые за все 22 года своей истории, сообщают со ссылкой на отчет компании "Ведомости".

Добыча "Сургута" выросла на 0,32% - до 61,8 млн тонн. Выручка от продаж превысила 1 триллион рублей.

Источником потерь стали валютные резервы компании, по размеру которых "Сургутнефтегаз" превысодит центробанки отдельных стран. Компания десятилетиями аккуратно копит валюту в российских банках и, по оценке Deutsche Bank, ее "закрома" достигли в размере 35 млрд долларов.

В 2014 и 2015 гг., когда рубль падал, компания заработала на переоценке 1,4 триллиона рублей.

В 2016-м, когда рубль пошел вверх, валютная подушка "похудела" на 438,6 млрд рублей, "съев" всю прибыль "Сургута" от операционной деятельности. Больше всего компания потеряла при переоценке долгосрочных депозитов - 320,8 млрд рублей, при переоценке краткосрочных - 76,7 млрд рублей.

Девальвационная прибыль была "бумажной", напоминает аналитик "Атона" Александр Корнилов. Тем не менее, именно она была главным источником щедрых дивидендов "Сургутнефтегаза", подарив акциям компании статус "защитных" - то есть таких, в которых можно комфортно "пересидеть" кризис и/или обвал рубля.

Что будет с дивидендами "Сургутнефтегаза" теперь - неясно, говорит директор Small Letters Виталий Крюков.

Дивидендная политика компании, чья структура собственников остается тайной больше 10 лет, предусматривает, что выплаты по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ и платятся они на 25% уставного капитала (доля привилегированных акций). Но если дивиденды на привилегированные акции меньше, чем дивиденды на обыкновенные, то тогда держатели привилегированных бумаг получают право голоса.

По данным Московской биржи, около 73% привилегированных акций "Сургутнефтегаза" находятся в свободном обращении и примерно 25% обыкновенных акций. Правда, дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает, что при вынесении на голосование вопроса о дивидендах компания ориентируется на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития.