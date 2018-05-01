В Беларуси хотят ввести уголовную ответственность за поддельный алкоголь 3 1.05.2018, 22:16

Чаще всего поддельный алкоголь попадает в Беларусь из России.

В Беларуси рассматривают возможность введения уголовной ответственности для продавцов контрафактной алкогольной продукции в случае летального исхода из-за ее употребления, передает profi-forex.by.

По словам представителя ГУБЭП МВД Александра Погоского, ведомство разработало комплекс мер совместно с Государственным таможенным комитетом, Госпогранкомитетом и Следственным комитетом. Обсуждается введение уголовной ответственности за производство и сбыт фальсифицированного алкоголя, а также его ввоза на территорию республик, если такие действия повлекли за собой смерть человека.

Специалист пояснил, что вопрос пока находится на стадии обсуждения. Он пояснил, что эта идея возникла в связи с принятием мер по «либерализации» бизнеса. Он также уточнил, что в настоящее время к ответственности привлекаются те, кто ввозит крупные партии для получения дохода. Он рассказал, что с 2010 года ввоз нелегальной спиртосодержащей продукции в Беларусь активизировался. Чаще всего это продукты из России с техническим спиртом.

Но в республику попадает и готовая контрафактная водка в бутылках с современным дизайном. То же самое касается подделок дорогих спиртных напитков. Вместе с тем за последнее время реализация такого контрафакта ни разу не выявлялась в официальной торговой сети. По оценке МВД, правоохранителям удается задержать только 2% от всего контрафактного спиртного, поступающего в республику.