Британия обязала офшорные зоны раскрывать бенефициаров компаний 1.05.2018, 22:22

ФОто с сайта mmamos.ru

Принятие законопроекта приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах.

Депутаты палаты общин парламента Великобритании без голосования приняли поправку, обязывающую заморские территории, такие как Каймановы и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных фирм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Решение было воспринято как победа депутатов, выступавших за борьбу с отмыванием денег и уклонением от налогов. «Это новости, которых мы ждали», — приводит агентство слова депутата Симона Киркланда.

Законопроект был предложен оппозицией — лейбористами, их поддержал 21 консерватор. Впервые меры по реформе налоговых убежищ были предложены премьером Дэвидом Кэмероном в 2013 году, тогда новые правила не распространились на заморские территории. В связи с этим сейчас британские заморские территории обязаны раскрывать информацию о настоящих владельцах офшорных фирм только правоохранителям и после официального запроса.

Министр британского правительства Алан Дункан, отвечающий за отношения с Евросоюзом и НАТО, заверил членов парламента, что правительство поддержит законопроект.

Принятие законопроекта приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах, писала The Times. Позднее газета сообщила, что в офшорах — Британских виргинских и Каймановых островах — россияне хранят $47 млрд.