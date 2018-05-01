Независимые профсоюзы напомнили об истинном смысле Первомая 1.05.2018, 22:55

Фото: svaboda.org

Участники митинга независимых профсоюзов приняли специальную резолюцию.

1 мая провластные профсоюзы Беларуси отмечают как день мирного труда. Но сначала День международной солидарности трудящихся был днем забастовки, митингов, протеста работников, которые боролись за 8-часовой день и против безграничной власти руководства государства. Сегодня в Минске представители оппозиционных движений напомнили белорусам смысл Первомая, передает «Белсат».

Официальное празднование Федерации профсоюзов Беларуси по случаю Дня солидарности трудящихся началось с возложения цветов к стеле «Минск – город герой». В нем, среди прочих, приняли участие министр труда и социальной защиты и руководитель провластных профсоюзов. Что интересно, даже официальные лица признают не самое лучшее состояние дел у рабочего народа.

«Необходимо усилить защиту человека труда. Сегодня мы требуем, чтобы доходы населения были адекватны затратам населения», – заявил председатель ФПБ Михаил Орда.

На официальные гуляния пришли представители различных предприятий из столицы и регионов.

На празднике провластных профсоюзов неожиданно оказались представители Белорусского Национального Конгресса, которые в толпе развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Вскоре соратников Николая Статкевича задержали и отвезли в изолятор на Окрестина. Сам же Статкевич пришел на праздник к профсоюзам независимым. И также говорил о проблемах рабочих людей.

«В любое время могут, благодаря этим контрактам, уволить без объяснения причин. Контракт годовой закончился – не надо даже что-то придумывать – не продлили и все. 80% экономики контролирует государство – то есть, более 80% рабочих пребывают в такой ситуации. А сделано это, чтобы держать на короткой политической цепи», – заявил Статкевич.

Участники митинга приняли специальную резолюцию. Прежде всего она требует от властей изменения экономического курса, отмены так называемого декрета о тунеядцах и той же контрактной системы.

«Сейчас кому-то плохо, а кому-то – очень плохо. А тому, кому хорошо, может быть, сегодня в президиуме на стеле стоять. Им, может, и хорошо», – добавил председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Не праздник шашлыка, а день солидарности и борьбы за свои права – настоящий смысл первого мая. Независимые профсоюзы пытаются придать новую жизнь этому дню и импульс рабочему движению.