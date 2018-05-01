Про Армению, где все еще впереди 1 Аркадий Дубнов, Facebook

1.05.2018, 22:35

Никол Пашинян уже показал свое умение ходить на длинные дистанции.

Сегодняшний отказ правящей армянской номенклатуры сдаться на милость лидеру протестов уже вчера вечером виделся делом вполне реальным.

Ожидания Площади были завышенными, а эйфория сотен тысяч армян, вдохновлённых своим выдающимся лидером Николом Пашиняном — естественной.

Нынче ночью убедился в этом, общаясь в фэйсбуке с теми, кто был уверен в победном голосовании в армянском парламенте.

Даже предложил делать ставки на его результаты, понимая, что столь беспощадная уверенность в том, что противник сломлен, чревата столь же яростным разочарованием.

Потому утром сегодня и написал, что судя по всему, в этот раз Пашинян не будет избран премьер-министром и, как я понимаю, он тоже это видел.

Но Пашинян уже показал своё умение ходить на длинные дистанции, буквально объездив и обойдя всю Армению, прежде, чем начал поход за власть в Ереване.

Он уже сделал Армению другой, требующей перемен и готовой к ним.

Энергия протеста должна тратиться разумно и экономно, эмоции Площади стоит контролировать, чтобы не сорвать резьбу в нагнетании нового давления на власть, иначе снова кровь.

Если правильно представляю ситуацию, согласно конституции, через неделю предстоит новое голосование за кандидатуру премьера.

И возможно, придётся менять тактику поведения, — хотя бы, чуть меньше пафоса…

Все ещё впереди, революция продолжается. Надеюсь, все ещё бархатная…

Хорошо бы при этом, чтобы она не затянулась на полвека, как это случилось на Кубе.

Шутка.

Аркадий Дубнов, Facebook