«Арсенал» поздравил Глеба с днем рождения 1.05.2018, 22:48

Александр Глеб

Сегодня Александру Глебу исполнилось 37 лет.

Официальный аккаунт «Арсенала» в Instagram поздравил своего бывшего игрока с днем рождения. Запись отметили тегом #WeAreTheArsenal ( Мы – «Арсенал»).

В комментариях болельщики принялись также поздравлять футболиста. Однако фанаты разделились на два лагеря. Одни поздравляли Алекса и ностальгировали по временам, когда он выступал за «канониров». У других же осталась обида на белоруса за то, что он ушел из команды. «Трибуна» приводит несколько примеров комментариев.

«У меня есть футболка с фамилией Глеба на спине. Золотые цифры. Какой же игрок он был. Вместе с Анри помог нам победить «Реал» на выезде»

«Ты ангел во плоти. Ты такой же прекрасный, как луна. Я очень тебя люблю. Береги себя»

«Один из многих игроков, которые покинули клуб ради больших денег и в итоге стали никем. Чего мы должны поздравлять и почитать их?»

«Такого типа игроки играют, зарабатывают деньги, а когда становятся лучше уходят от нас. Они не заслуживают нашей поддержки».