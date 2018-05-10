ЧМ-2018: Датчане обыграли Финляндию, шведы разгромили австрийцев
- 10.05.2018, 7:38
Сборная Дании по хоккею одержала одну из самых громких побед в своей истории.
Дания обыграла на домашнем чемпионате мира Финляндию — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), сообщает tut.by.
Датчане, собравшие сильный состав с рядом игроков НХЛ и КХЛ, грамотно играли в обороне, остро контратаковали и справедливо рассчитывали на надежную игру вратаря «Торонто» Фредрика Андерсена.
Счет в матче был открыт лишь на 33-й минуте, когда Франс Нильсен переиграл Вилле Хуссо. Практически сразу же Себастьян Ахо забросил ответную шайбу, но еще до перерыва Оливер Бьоркстранд вновь вывел датчан вперед.
За четыре минуты до конца Маркус Гранлунд сделал счет 2:2. Казалось, финны смогут дожать подуставших датчан или игра перейдет в овертайм, но в концовке матча Никлас Хардт реализовал большинство, замкнув отличную передачу Миккеля Бедкера.
В конце игры финны устроили штурм ворот Фредрика Андерсена, но в третий раз сравнять счет не смогли.
В другом вечернем матче шведы без видимых проблем разобрались с австрийцами — 7:0.
В составе «Тре Крунур» забрасывали Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанежад, Магнус Пяярви и оформивший дубль Рикард Раккель.