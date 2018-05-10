ЧМ-2018: Датчане обыграли Финляндию, шведы разгромили австрийцев 10.05.2018, 7:38

Сборная Дании по хоккею одержала одну из самых громких побед в своей истории.

Дания обыграла на домашнем чемпионате мира Финляндию — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), сообщает tut.by.

Датчане, собравшие сильный состав с рядом игроков НХЛ и КХЛ, грамотно играли в обороне, остро контратаковали и справедливо рассчитывали на надежную игру вратаря «Торонто» Фредрика Андерсена.

Счет в матче был открыт лишь на 33-й минуте, когда Франс Нильсен переиграл Вилле Хуссо. Практически сразу же Себастьян Ахо забросил ответную шайбу, но еще до перерыва Оливер Бьоркстранд вновь вывел датчан вперед.

Фото: Reuters

За четыре минуты до конца Маркус Гранлунд сделал счет 2:2. Казалось, финны смогут дожать подуставших датчан или игра перейдет в овертайм, но в концовке матча Никлас Хардт реализовал большинство, замкнув отличную передачу Миккеля Бедкера.

В конце игры финны устроили штурм ворот Фредрика Андерсена, но в третий раз сравнять счет не смогли.

Фото: Reuters

В другом вечернем матче шведы без видимых проблем разобрались с австрийцами — 7:0.

В составе «Тре Крунур» забрасывали Адриан Кемпе, Маттиас Янмарк, Густав Нюквист, Мика Зибанежад, Магнус Пяярви и оформивший дубль Рикард Раккель.