В Малайзии на выборах впервые за 60 лет победила оппозиция
- 10.05.2018, 7:46
Оппозиционная коалиция заявила о восстановлении законности в стране.
В Малайзии прошли парламентские выборы и впервые за 60 лет большинство получила оппозиция. Об этом сообщает Reuters.
Оппозиционная коалиция "Альянс надежды" займет 112 из 222 мест в парламенте страны. Правящий до выборов "Национальный фронт" получил 79 мест.
Возглавляет оппозиицю в Малайзии 92-летний Махатхир Мохамад. 22 года он занимал пост премьер-министра и теперь станет старейшим избранным политическим лидером.
"Мы не хотим мести. Все, что мы хотим, это восстановить верховенство право", - сказал Мохамад о планах оппозиции.