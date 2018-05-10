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В Малайзии на выборах впервые за 60 лет победила оппозиция

  • 10.05.2018, 7:46

Оппозиционная коалиция заявила о восстановлении законности в стране.

В Малайзии прошли парламентские выборы и впервые за 60 лет большинство получила оппозиция. Об этом сообщает Reuters.

Оппозиционная коалиция "Альянс надежды" займет 112 из 222 мест в парламенте страны. Правящий до выборов "Национальный фронт" получил 79 мест.

Возглавляет оппозиицю в Малайзии 92-летний Махатхир Мохамад. 22 года он занимал пост премьер-министра и теперь станет старейшим избранным политическим лидером.

"Мы не хотим мести. Все, что мы хотим, это восстановить верховенство право", - сказал Мохамад о планах оппозиции.


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