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В ответ на обстрел Израиль атаковал более 50 объектов Асада в Сирии

  • 10.05.2018, 7:56
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Ракетный удар был нанесен по военным базам, штабам и радарам сирийских ПВО.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 10 мая на территории Сирии в ответ на ракетный обстрел израильской территории были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО, передает newsru.co.il.

При этом отмечается, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Военные заявляют, что была атакована иранская военная база к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты. Помимо прочего, был уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля.

ЦАХАЛ еще раз подчеркивает, что ни одна иранская ракета 9-10 мая не упала на израильской территории. Четыре ракеты были сбиты системой ПРО "Железный купол", остальные ракеты, выпущенные иранцами, упали на сирийской территории. Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силы "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" для обстрела израильской территории использовали реактивную систему залпового огня "Ураган" советского производства. Судя по опубликованной информации, боевая машина выехала с военной базы в Аль-Кисуа (Сирия) в юго-западном направлении, в сторону границы с Израилем. После осуществления ракетного обстрела израильской территории эта машина следовала на север и была ликвидирована недалеко от Кунейтры.


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