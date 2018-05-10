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Как ездить на пустом баке: шесть советов опытных водителей

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  • 10.05.2018, 7:59
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Эксперты рассказали, как сберечь «здоровье» автомобиля в подобной ситуации.

Не следует впадать в панику, когда в дороге на приборной панели автомобиля включается лампочка, сигнализирующая о том, что топливо в баке закончилось. Главное, помните о шести правилах, которые опубликовало издание autonews.ua, и тогда подобные ситуации больше не заставят вас волноваться.

1. Без запаса никак

Для кого-то это станет открытием, но нулевой уровень топлива на приборной панели вовсе не говорит о том, что в баке совсем пусто. На самом деле там имеется еще около 5-6 литров горючего, которого хватит еще на несколько десятков километров, и этого, как правило, достаточно, чтобы докатить до ближайшей заправочной станции. Однако, владельцам дизельных аппаратов не стоит забывать, чем чревата для их автомобилей езда с пустым баком — если в топливную систему попадет воздух, то снова завести авто будет очень непросто, даже если бак будет заполнен по самое горлышко.

2. Не усердствовать педалью газа и тормоза

Чего точно делать не стоит, когда горючее на исходе, так это резко газовать и также тормозить. Совершая разгон, давить на педаль нужно как можно плавней, а по достижению нужной скорости специалисты не советуют тормозить. За работой светофора лучше смотреть издалека и просчитывать переключение сигнальных цветов заранее. Лучше проехать медленнее, чтобы подкатиться к зеленому и проехать на него без остановки. Любое торможение чревато последующим разгоном и, соответственно, дополнительным расходом драгоценного горючего. Но если уж пришлось застрять в пробке, то на время лучше отключать зажигание совсем, чтобы экономить топливо.

3. Перейти на высшую передачу

Если дорожная обстановка это позволяет, то лучше и выгоднее продолжать поездку на самой высокой передаче. Желательно находиться в районе 1 500 – 3 000 оборотов, но конкретные показатели зависят от самой машины.

4. Отказаться от фар и кондиционера

Чтобы сэкономить на расходе горючего, нужно свести к минимуму расход энергии. Больше всего топлива уходит на кондиционер и освещение. Выключив фары, конечно, если это позволяют погодные условия, печку, кондиционер, опцию обогрева стекол и сидений, можно сохранить 1-2 литра горючего на каждые 100 км. Однако, отключив кондиционер не торопитесь открывать окна — нарушенная из-за этого аэродинамика сведет на нет все старания и расход топлива снова увеличится.

5. Разбавить горючее

Не стоит разбавлять бензин чем попало, а вот если под рукой вдруг оказался чистейший спирт, то немного влить его можно. Придерживайтесь уровня 5-10% от остатка, если автомобиль карбюраторный, и не более 20% в случае с инжекторными. Дизельное топливо можно разбавить 5-10% керосина. Дизельные двигатели могут также работать и на подсолнечном, и на отработанном моторном маслах. Если не баловаться разбавлением топлива часто, то разовая манипуляция никак не отразится на работе автомобиля негативно. Но никогда и ни при каких условиях нельзя в бак заливать воду.

6. Двигаться на нейтральной скорости и накатом

Особенно хорошо этот способ работает на старых автомобилях с карбюратором. Но метод не стоит применять на современных авто, т.к. в случае отключения движка перестает функционировать усилитель руля и тормозов, что чревато ДТП.


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