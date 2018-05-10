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Видеофакт: Молодой фермер ведет хозяйство под бело-красно-белым флагом

  • 10.05.2018, 8:09

Белорус рассказал о реакции односельчан на национальную символику.

Программа «Вяскоўцы» телеканала «Белсат» пришла к молодому белорусскому хозяину, который живет и работает под национальным флагом. Ведущего Виктора Шукеловича ждали во дворе настоящие приключения: сначала свиной забег и денежный залог, потом деревенская коррида и знакомство со своенравной кобылой Златой и местной ящерицей.

Молодой человек рассказал Виктору, как научился пахать; где зарабатывает деньги на сено; почему его хозяйство напоминает детский сад; как он понимает, когда его кобыла сердится; что сказали односельчане, когда он вывесил бело-красно-белый флаг.

Подробности смотрите в видеорепортаже.


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