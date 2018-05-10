В Москве напали на посольство Латвии 1 10.05.2018, 8:16

Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ / "ВКонтакте"

Территорию дипломатической миссии забросали дымовыми шашками.

В Москве 9 мая активисты "Другой России" забросали дымовыми шашками посольство Латвии. Об этом незарегистрированная партия сообщила во "ВКонтакте". Полиция РФ задержала двух злоумышленников. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter осудил провокацию и потребовал от властей РФ гарантировать безопасность дипломатических миссий, сообщает gordonua.com.

"Другая Россия" была основана в 2010-м членами запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. В 2011 году объединению отказали в регистрации. Лидером и основателем партии является писатель Эдуард Лимонов.

22 марта 2018 года Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.

Министерство иностранных дел РФ осудило инициативу.

Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. 4 апреля в Риге провели шествие в поддержку образования на русском языке.