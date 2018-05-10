закрыть
10 мая 2018, четверг, 8:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Экс-советник Трампа: Появится глобальная криптовалюта, но это будет не биткоин

  • 10.05.2018, 8:25

Новая криптовалюта не будет связана с затратами энергии на ее производство.

Бывший президент Goldman Sachs Гэри Кон, еще месяц назад возглавлявший Национальный экономический совет президента США Дональда Трампа, поделился с CNBC своими мыслями относительно будущего биткоина и блокчейн-технологий. По его словам, первой криптовалюте все-таки не суждено стать единым глобальным активом.

«Я не особо верю в биткоин. Но я очень верю в технологию блокчейн. Уверен, рано или поздно у нас появится глобальная криптовалюта», — заявил Кон в ходе интервью.

Он также отметил, что эта глобальная криптовалюта не будет «основана на затратах на майнинг и стоимости электричества и подобных вещах», намекая, видимо, на энергозатратный механизм добычи биткоина и других монет.

«Это будет более понятная криптовалюта, которая, возможно, будет использовать технологию блокчейн, однако будет гораздо очевиднее, как она создается, как перемещается и как люди могут ее использовать», — добавил Кон.

В то же время на вопрос о грядущем запуске услуг по торговле биткоин-фьючерсами в Goldman Sachs он ответил довольно нейтрально.

«Слушайте, они могут делать все, что пожелают, если это в интересах их акционеров», — отметил Кон.

Отметим, Гэри Кон занял посты президента и операционного директора Goldman Sachs в 2006 году. После того как Дональд Трамп стал президентом США в 2017-м, Кон покинул финансовое учреждение в пользу должности директора Национального экономического совета. В марте он объявил о своей отставке — эксперты объясняют это решение несогласием с предложенными администрацией Трампа тарифами. Этот пост Кон покинул 2 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец