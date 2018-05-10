Экс-советник Трампа: Появится глобальная криптовалюта, но это будет не биткоин 10.05.2018, 8:25

Новая криптовалюта не будет связана с затратами энергии на ее производство.

Бывший президент Goldman Sachs Гэри Кон, еще месяц назад возглавлявший Национальный экономический совет президента США Дональда Трампа, поделился с CNBC своими мыслями относительно будущего биткоина и блокчейн-технологий. По его словам, первой криптовалюте все-таки не суждено стать единым глобальным активом.

«Я не особо верю в биткоин. Но я очень верю в технологию блокчейн. Уверен, рано или поздно у нас появится глобальная криптовалюта», — заявил Кон в ходе интервью.

Он также отметил, что эта глобальная криптовалюта не будет «основана на затратах на майнинг и стоимости электричества и подобных вещах», намекая, видимо, на энергозатратный механизм добычи биткоина и других монет.

«Это будет более понятная криптовалюта, которая, возможно, будет использовать технологию блокчейн, однако будет гораздо очевиднее, как она создается, как перемещается и как люди могут ее использовать», — добавил Кон.

В то же время на вопрос о грядущем запуске услуг по торговле биткоин-фьючерсами в Goldman Sachs он ответил довольно нейтрально.

«Слушайте, они могут делать все, что пожелают, если это в интересах их акционеров», — отметил Кон.

Отметим, Гэри Кон занял посты президента и операционного директора Goldman Sachs в 2006 году. После того как Дональд Трамп стал президентом США в 2017-м, Кон покинул финансовое учреждение в пользу должности директора Национального экономического совета. В марте он объявил о своей отставке — эксперты объясняют это решение несогласием с предложенными администрацией Трампа тарифами. Этот пост Кон покинул 2 апреля.