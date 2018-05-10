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«Матери 328»: Едем с ответом под администрацию Лукашенко

  • 10.05.2018, 8:33

Активистки из Калинковичей намерены провести решительную акцию.

«Матери 328» из Калинковичей поедут в Минск, чтобы у администрации Лукашенко заявить о своих требованиях . Об этом «Радыё Свабода» сообщила Лиана Шуба, одна из шести женщин, которые 13 суток голодают в Калинковичах.

«9 мая во второй половине дня нас посетил председатель Калинковичского районного «совета» Виктор Замостик. Поздравил с Днем Победы и проинформировал, что обещанный ответ из администрации Лукашенко о сроке рассмотрения в «палате представителей» поправок в антинаркотическое законодательство пока не подготовлен. При этом сказал, что не даст нам умереть. Как только медики заявят, что состояние нашего здоровья вызывает обеспокоенность, нас принудительно госпитализируют», - рассказала Лиана Шуба.

Активистка добавила, что в пятницу, 11 мая, в 16 часов все голодающие приедут в Минск к зданию администрации Лукашенко, чтобы еще раз потребовать встречи с правителем и официального ответа на свои запросы, изложенные 2 мая главе его администрации Наталье Кочановой.

Одновременно голодающие собираются прокомментировать недавние высказывания председателя Верховного суда Валентина Сукало о «недопустимости давления на правосудие» и объяснить, как будут в дальнейшем добиваться пересмотра уголовных дел своих детей, осужденных на большие сроки по статье 328, и внесения поправок в нынешнее законодательство по противодействию обороту наркотических веществ .

Перед администрацией Лукашенко будет сделано заявление о прекращении нынешней голодовки, говорит Лиана Шуба. Однако волну протестов подхватывают участницы движения «Матери 328» из Гродно, Лиды и других городов.


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