США введут новые санкции против Ирана 10.05.2018, 8:49

Конкретные меры станут известны уже на следующей неделе.

США намерены ввести новые санкции против Ирана. Об этом на брифинге 9 мая сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Она отметила, что США, кроме этого, восстановят все санкции против Ирана, которые действовали до заключения ядерного соглашения.

"Мы на 100% привержены тому, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И пока мы не увидим, что это произойдет, мы продолжим оказывать максимальное давление, вводить санкции. Все санкции, которые были перед сделкой, возобновлены, и мы готовимся к дополнительным санкциям, которые могут быть введены уже на следующей неделе", – сказала Сандерс.

8 мая 2018 года президент США Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Глава Белого дома анонсировал, что США установят наивысший уровень экономических санкций против Ирана. Администрация Трампа обнародовала свои требования к иранским властям. Помимо отказа от ядерного оружия, Соединенные Штаты под угрозой расширения санкций требуют от Ирана прекратить поддержку террористических группировок в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что часть санкций США против Ирана вступит в силу с 6 августа, а еще часть – с 4 ноября 2018 года.

Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано заверил, что Иран не нарушал условия ядерного соглашения.