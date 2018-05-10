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Деньги на недвижимость для белорусов скоро закончатся

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  • 10.05.2018, 9:15
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Банки теряют прибыль.

Усилия Национального банка по прекращению снижения ставок по кредитам дали негативный эффект: бум в сфере кредитования населения принял более умеренные формы, кредитование предприятий стагнирует, а банки стремительно теряют прибыль, пишет «Белрынок».

Национальный банк Беларуси, напуганный ростом объемов потребительского кредитования в конце 2017 года, в текущем году прекратил снижение ставки рефинансирования и допустил увеличение процентов по новым кредитам в белорусских рублях в банках страны. Это привело к закономерному результату в виде замедления темпов роста кредитования как предприятий, так и населения.

В начале второго полугодия банки выберут лимит на кредитование недвижимости

Задолженность по кредитам, выданным белорусскими коммерческими банками (без учета Банка развития) экономике в белорусских рублях, в марте 2018 года увеличилась на 232,5 млн. BYN по сравнению с февралем и составила 19,7 млрд. BYN. В то же время, задолженности экономики по кредитам в иностранной валюте выросла на 75,5 млн. USD – до 10,03 млрд. USD.

Но основной вклад в рост рублевой задолженности экономики перед банками внесли физические лица. Их задолженность в белорусских рублях по потребительским кредитам увеличилась в марте на 93,3 млн. BYN и достигла 3,27 млрд. BYN. Увеличение оказалось примерно в полтора раза больше, чем в феврале, то есть бум на рынке потребительского кредитования возвращается. Но темпов прироста задолженности по потребительским кредитам, достигнутым в конце 2017 года, по-видимому, уже не будет, так как Нацбанк с 1 мая 2018 года ужесточил требования к таким кредитам. Теперь банки обязаны предоставлять большую часть потребительских кредитов при условии, чтобы расходы по ним у кредитополучателей не превышали 40% их доходов. Это снижает число потенциальных клиентов. Кроме того, банки вынуждены производить оценку доходов своих клиентов, что усложняет выдачу кредитов.

При этом существенных проблем с потребительским кредитованием у банков нет: просроченная и пролонгированная задолженность по данным кредитам в марте увеличилась по сравнению с февралем всего на 0,3 млн. BYN – до 31,5 млн. BYN.

Продолжается бум и в сфере кредитования недвижимости. Задолженность населения по таким кредитам в белорусских рублях в марте выросла на 95,8 млн. BYN – до 6,2 млрд. BYN. Этим мы обязаны государственной программе адресного субсидирования людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но средства, которые банки собираются выделить на ее реализацию, ограничены в текущем году величиной около 600 млн. BYN. То есть, при нынешних темпах выдачи кредитов, уже в начале второго полугодия 2018 года деньги закончатся, после чего произойдет резкий спад темпов кредитования недвижимости.

Кредитование предприятий частной формы собственности стагнирует, и с начала 2018 года его объемы почти не изменились, причем как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Во втором полугодии 2017 года наблюдался быстрый рост задолженности таких предприятий в белорусских рублях, но в настоящее время он прекратился. Но, возможно, это явление отчасти носит сезонный характер.

Практически не меняется и кредитная задолженность предприятий государственной собственности, но у них и в 2017 году особого роста не наблюдалось.

В марте резко возросла задолженность по кредитам небанковских кредитно-финансовых организаций, номинированных в иностранной валюте: на 43 млн. USD (6,2%). Она достигла 740,2 млн. USD. Это связано, скорее всего, с ростом активности в сфере лизинговых услуг, где наблюдается бум: в 2017 году портфель лизинговых организаций вырос на 22,5% по сравнению с 2016 годом и достиг 2,82 млрд. BYN. А количество лизинговых договоров увеличилось в 2,3 раза – до 404,9 тыс. Как и в банковском кредитовании, в сфере лизинга наиболее быстро растет объем операций с физическими лицами.

Банки теряют прибыль

Сокращение банковской маржи (разницы между ставками по кредитам и депозитам) привело к уменьшению чистых процентных доходов, полученных белорусскими негосударственными банками в I квартале 2018 года. Потери из-за сокращения маржи банки теоретически могли бы компенсировать за счет увеличения объемов кредитования, но темпы роста кредитования для этого недостаточно велики.

Величина чистых процентных доходов 25-ти белорусских банков (включая Банк развития) в I квартале 2018 года увеличилась на 0,2% по сравнению с I кварталом 2017 года – до 803,3 млн. BYN. Но данные доходы государственных и негосударственных банков менялись в противоположных направлениях.

Так, чистые процентные доходы Беларусбанка в I квартале 2018 года выросли на 2,8 млн. BYN – до 300,4 млн. BYN. У Белагропромбанка данные доходы увеличились на 9,5 млн. BYN – до 87,7 млн. BYN, а у Белинвестбанка – на 16,1 млн. BYN (до 61,6 млн. BYN). Это довольно странное увеличение объясняется, по-видимому, тем, что эти банки предоставляют государственным предприятиям льготные кредиты, часть процентов по которым им выплачивает государство. То есть, эти банки находятся в привилегированных условиях и в меньшей степени, чем другие, зависят от состояния кредитно-депозитного рынка.

У большинства негосударственных банков чистые процентные доходы в I квартале 2018 года значительно снизились по сравнению с I кварталом 2017 года. В частности, у Приорбанка они сократились на 13,5 млн. BYN и составили 42,8 млн. BYN. Значительной части доходов лишился и БПС-Сбербанк: 7,7 млн. BYN. Только Белгазпромбанк сумел значительно увеличить чистые процентные доходы: на 10,9 млн. BYN – до 52,6 млн. BYN. Но данное увеличение может объясняться нерыночными причинами, так как Белгазпромбанк обслуживает дочерние структуры российского Газпрома, то есть у него могут быть особые отношения с отдельными предприятиями.

Сокращение данных доходов стало одной из причин снижения чистой прибыли у большинства негосударственных банков в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года. В частности, у Приорбанка, который находится на третьем месте по величине чистой прибыли среди всех банков страны, она сократилась на 37,5% и составила 31,3 млн. BYN.

Снизилась чистая прибыль и у всех коммерческих банков в целом (без учета Банка развития) – до 172,8 млн. BYN со 188,6 млн. BYN в I квартале 2017 года.

Таким образом, банковская система Беларуси находится в довольно сложном состоянии. Экономический рост, которые наблюдается в нашей стране в настоящее время, не сопровождается увеличением объемов кредитования корпоративного сектора, а рост потребительского кредитования недостаточен для того, чтобы все банки наращивали прибыль. То есть, Национальный банк, прекративший снижение ставок по рублевым кредитам, не только замедлил темпы роста белорусской экономики, но и снизил возможности для развития негосударственных банков.


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