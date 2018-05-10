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Умершую в санатории девочку отправили туда из-за ремонта перед Дожинками

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  • 10.05.2018, 9:24
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Кто виноват в трагедии в санатории «Птичь»?

Выяснением обстоятельств смерти школьницы в санатории «Птичь» занимается Следственный комитет, сообщает «Белсат».

Родители Анастасии Гавриленко из Брагина утверждают, что у девочки не было проблем со здоровьем. Так что случилось и что в этой трагической ситуации взрослым, которые были рядом с ребенком, нужно было сделать иначе?

Надежда Гавриленко пока не может оправиться от шока. На днях она похоронила любимую дочь. Из-за какой болезни сердце 11-летней девочки остановилось – женщине так и не сказали. Результатов экспертизы пока нет.

«Я не могу до сих пор поверить, что это произошло с моим ребенком», – говорит Надежда Гавриленко, мать умершей девочки.

В школе, где училась девочка, делали ремонт перед проведением Дожинок. Поэтому директор учреждения предложил родителям вывезти детей на оздоровление. Выбор сделали в пользу санатория «Птичь», расположенного в 150 километрах от Брагина.

«Ребенок позвонил нам и рассказал, что здесь все дети болеют. Что у девочки с пятого класса высокая температура, ей сбивают», – продолжает Надежда Гавриленко.

Вскоре термометр показал 39 градусов и у самой Насти. Девочку лечили таблетками и сиропом от кашля. Настя начала чувствовать себя лучше, а через два дня – даже выходила во двор. Однако вскоре начала жаловаться на тошноту и боль в груди.

«Она в 9:40 позвонила: мама, мне очень плохо, мне сделали промывание желудка. Я говорю: доченька, я уже еду, еду тебя забирать… и все», – говорит Надежда Гавриленко.

Забрать дочь женщина не успела: Настю отвезли в Петриковскую больницу и положили в реанимацию. Местные врачи ввели девушку в состояние комы и консультировались с Минском насчет терапии. Вечером 2 мая ждали специалистов из Гомеля, однако девочка не дожила. История возмутила как соседей Надежды, так и людей, которые не были знакомы с женщиной и ее дочерью.

Уже позже Надежда Гавриленко узнала, что изолятор санатория рассчитан только на 6 человек. Поэтому больные дети, которых было гораздо больше, пребывали в одних комнатах со здоровыми. Мать девушки считает, что виной стало халатное отношение медиков в санатории и не оказанная вовремя помощь в госпитале. Министр здравоохранения уже взял случай под личный контроль. Однако об обстоятельствах происшествия будет известно по окончании проверки, которую сейчас проводит Следственный комитет.


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