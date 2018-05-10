Airbnb - хорошо для туристов, но не для местных? 10.05.2018, 9:30

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Миллионы туристов пользуются Airbnb и другими ресурсами по поиску жилья.

Но власти крупных городов от этого не в восторге: квартир для местных жителей катастрофически не хватает, пишет dw.com.

Берлин: Airbnb и проблема нехватки жилья

С 1 мая частные лица в Берлине могут без временных ограничений пересдавать на Airbnb квартиру, в которой они проживают, - при условии, что они продолжают там жить. Вторую квартиру можно сдавать максимум 90 дней в году, и то лишь если ее хозяин не владеет другим жильем в Берлине. При этом ему нужно зарегистрироваться в администрации района. Сложную ситуацию на рынке жилья новые правила не улучшат.

Барселона: отказ от массового туризма

"Когда туристы становятся чумой", - так швейцарское радио озаглавило сообщение о ситуации в Барселоне. Миллионы туристов ежегодно посещают столицу Каталонии. Многие останавливаются в частных квартирах, что способствует росту арендной платы для местных жителей. Поскольку у властей Барселоны нет надежного жилищного реестра, выяснить, какие квартиры сдаются в аренду незаконно, невозможно.

Дортмунд: Airbnb помогает городу

Кроме любителей футбола вряд ли кто-то считает Дортмунд центром туризма. Тем не менее, Airbnb здесь закрепился и даже готов взимать с туристов специальный сбор в размере 7,5% от стоимости ночевки и перечислять его в городской бюджет - раньше этим должны были заниматься хозяева квартир. Таким образом, Дортмунд - первый город в Германии, где компания взяла на себя такие обязательства.

Лиссабон: цены на арендное жилье растут

Ежегодно тысячи туристов еду в столицу Португалии, находя жилье через Airbnb. Итог: все больше квартир для аренды отдыхающими, все меньше жилых помещений для местных. Если хозяин квартиры получает в среднем от 900 евро в месяц за постоянную сдачу ее в аренду, то, сдавая через Airbnb, он может легко утроить доход.

Мальорка: новые правила

Власти острова дернули стоп-кран: частное жилье - за исключением поместий - больше не может быть арендовано туристами в столице, городе Пальма-де-Мальорке. Остров уже давно борется с негативными последствиями массового туризма: нехваткой воды, шумом бесконечных вечеринок, а теперь еще и с резко повысившейся платой за аренду жилья.

Амстердам: жители против туристов

Только на один Амстердам в 2016 году на Airbnb пришлось 1,7 миллиона бронирований. Жители столицы Нидерландов встревожены: по выходным в городе на каждом шагу встречаются пьяные туристы из Великобритании и Германии. В начале года власти Амстердама ужесточили правила сдачи жилья в аренду: с 2019-го его владельцы могут это делать максимум 30 дней в году.

Сингапур: радикальные меры

Законодательство в Сингапуре жесткое, и не только за преступления, связанные с наркотиками. Попытка пересдать арендованную квартиру в этом азиатском мегаполисе может влететь в копеечку. Так, местный суд оштрафовал двух лиц, незаконно сдавших через Airbnb квартиру, на 37 200 евро. Причина: аренда жилья в Сингапуре субсидируется государством.

Париж: магнит для туристов со всего мира

Власти Парижа подали в суд на Airbnb и Wimdu, второй по популярности ресурс по бронированию жилья. Они обвиняют их в несоблюдении правил краткосрочной сдачи жилья, хозяева которого должны пройти регистрацию. Но зарегистрированы лишь 16% из 60 тысяч съемных квартир. За последние пять лет почти 20 тысяч сдающихся в аренду помещений были преобразованы в апартаменты для туристов.

Вена: свободных мест нет

Для городских властей австрийской столицы субаренда жилья туристами долго была бельмом в глазу. Более 7500 венских квартир числятся на соответствующих онлайн-платформах. В будущем кратковременная сдача квартир в жилых районах должна стать невозможной, пишет издание Kleine Zeitung. Теперь муниципальные служащие целенаправленно ищут в интернете жилье, сдаваемое туристам.