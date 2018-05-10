Пионтковский: Путин преувеличивает свою способность контролировать ситуацию 10.05.2018, 9:58

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Андрей Пионтковский

95% людей, которые были на инаугурации Путина, мечтают о смене его политического курса.

Почти все, кто присутствовал на инаугурации президента РФ Владимира Путина, хотят, чтобы Россия ушла с востока Украины. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Диктаторы обычно преувеличивают свои способности контролировать ситуацию. На передачу контроля над украинско-российской границей Путин точно не пойдет, ведь это будет означать полный провал, капитуляцию. Хотя 95% людей, которые были на инаугурации Путина, мечтают об уходе России с Донбасса, а вопрос о Крыме – свести к долгим переговорам. Без Путина они бы на это очень легко пошли. Они теряют громадные деньги, хранящиеся на Западе. И задаются вопросом: зачем нам вся эта морока из-за одного человечка? Может, как-то иначе решить этот вопрос? И эти идеи будут у них назревать", – отметил Пионтковский.

По его словам, российская молодежь, которая выходит на акции протеста, отторгает нынешнюю власть в РФ.

"Для разгона протестов в РФ впервые использовали ряженых бандитов. В Украине их называют титушками. Они изображают независимых граждан, поэтому могут действовать безнаказанно. Власть поручает им грязную работу, которую сама делать не может. Молодое поколение отторгает путинский режим. Рано или поздно это даст о себе знать. Запугать молодежь по всей стране не получилось. А Путин сам никогда не уйдет. Ведь у него одна дорога – под трибунал. Поэтому он будет защищать свою власть до последнего. Однако опыт показывает, что такие диктаторы очень плохо заканчивают – их сметает либо народный бунт, либо заговор внутри ближайшего окружения. Не избежит этой участи и Путин", – подчеркнул политолог.

Он считает, что попытки Москвы наладить отношения с Западом окажутся безуспешными.

"Мы наблюдаем серию внешнеполитических провалов Москвы: избиение путинцев в Сирии, уничтожение иранских военных объектов Израилем и так далее. Причем РФ никак не отвечает. За понты приходится отвечать – а им просто нечем. Также нужно отметить полный провал в КНДР и ситуацию в Армении. До Кремля дошло, что он проигрывает гибридную войну. Думаю, Москва постарается о чем-то договориться с Западом, чтобы снизить градус напряженности. И прежде всего избежать губительных персональных санкций. Ведь (цена вопроса – $1 трлн https://charter97.org/ru/news/2018/4/12/286130/). Это активы частных лиц из РФ, которые находятся в США. Но без уступок по украинскому вопросу никакого ослабления санкций не будет. А для Путина любое отступление по Украине – это политическая смерть в России. Думаю, попытка наладить отношения с Западом будет безуспешной и обострит конфликт внутри российской политической элиты", – резюмировал Пионтковский.

Путин 7 мая в четвертый раз вступил в должность главы российского государства.

Шестилетний срок его полномочий продлится до 7 мая 2024 года.

Впервые Путин стал президентом России в 2000 году. Он переизбирался на этот пост в 2004-м и 2012 годах.