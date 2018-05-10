В Литве начали вещание пять польских телеканалов 10.05.2018, 10:05

Вещание началось в населенных пунктах, где проживает большая польская община.

Начиная с 9 мая, в Литве стали доступны пять польских телеканалов. В официальной церемонии начала вещания приняли участие посол Польши в Литве Уршуля Дорошевская и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает «Радио Польша».

Телеканалы TVP Info, TVP Historia, TVP Polonia и музыкальные Power TV и Nuta TV начали вещание на территории Юго-Восточной Литвы, в населенных пунктах, где проживает большая польская община.

По словам главы литовского правительства, транслируемые телеканалы призваны обеспечить польскому меньшинству в Литве доступ к объективной информации.

«Информационная война, пропаганда, дезинформация – таковы современные угрозы перед многими демократическими государствами. В связи с этим, для каждой страны обеспечение более широкого поля объективной информации является делом чести», - подчеркнул Саулюс Сквернялис.

Глава литовского правительства также отметил, что жители Вильнюсского уезда Литвы за неимением выбора в течение многих лет были обречены на российское телевидение.

«Наши граждане, жители Юго-Восточной Литвы, теперь могут смотреть польское и литовское телевидение, а не телеканалы, распространяющие антилитовскую и антипольскую пропаганду», - подчеркнул премьер.

По словам посла Польши в Литве Уршули Дорошевский, у поляков из Вильнюсского уезда появилась возможность контакта с польской культурой, языком и музыкой.

Средства на трансляцию польских телеканалов предоставит правительство Литвы, предположительно оно будет обходиться в 350 тыс. евро в год.