закрыть
10 мая 2018, четверг, 11:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Литве начали вещание пять польских телеканалов

  • 10.05.2018, 10:05

Вещание началось в населенных пунктах, где проживает большая польская община.

Начиная с 9 мая, в Литве стали доступны пять польских телеканалов. В официальной церемонии начала вещания приняли участие посол Польши в Литве Уршуля Дорошевская и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает «Радио Польша».

Телеканалы TVP Info, TVP Historia, TVP Polonia и музыкальные Power TV и Nuta TV начали вещание на территории Юго-Восточной Литвы, в населенных пунктах, где проживает большая польская община.

По словам главы литовского правительства, транслируемые телеканалы призваны обеспечить польскому меньшинству в Литве доступ к объективной информации.

«Информационная война, пропаганда, дезинформация – таковы современные угрозы перед многими демократическими государствами. В связи с этим, для каждой страны обеспечение более широкого поля объективной информации является делом чести», - подчеркнул Саулюс Сквернялис.

Глава литовского правительства также отметил, что жители Вильнюсского уезда Литвы за неимением выбора в течение многих лет были обречены на российское телевидение.

«Наши граждане, жители Юго-Восточной Литвы, теперь могут смотреть польское и литовское телевидение, а не телеканалы, распространяющие антилитовскую и антипольскую пропаганду», - подчеркнул премьер.

По словам посла Польши в Литве Уршули Дорошевский, у поляков из Вильнюсского уезда появилась возможность контакта с польской культурой, языком и музыкой.

Средства на трансляцию польских телеканалов предоставит правительство Литвы, предположительно оно будет обходиться в 350 тыс. евро в год.


популярное за неделю

Мнение

Смешно сквозь слезы
Смешно сквозь слезы Дмитрий Растаев
Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип