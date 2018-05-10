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«Давайте попробуем подарить ему свободу!»

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  • 10.05.2018, 10:13
Дмитрий Полиенко
Фото: tut.by

Amnesty International заявила о глобальной акции в поддержку политзаключенного Дмитрия Полиенко.

Узник совести Дмитрий Полиенко свой день рождения, который приходится на субботу, 26 мая, вынужден будет встречать за решеткой, сообщает ПЦ «Весна».

"Давайте попробуем подарить ему свободу!", - призывает международная правозащитная организация Amnesty International, открывая глобальную акцию в поддержку Дмитрия Полиенко.

"23-летний белорусский активист Дмитрий Полиенко отбывает два года тюремного заключения за мирное сопротивление ограничениям велосипедного движения. В октябре 2016 года его признали виновным в "насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов". После его перевода в колонию в апреле 2017 года Amnesty International получила последовательные сведения о том, что Дмитрий Полиенко стал жертвой особенного и жестокого обращения со стороны администрации колонии.

Ежемесячно он проводит десять дней в штрафном изоляторе, а ежемесячная сумма денег для личного пользования была сокращена на треть. К политзаключенному не доходит почта, а некоторые из его писем так и не попадают к адресатам. Дмитрий Полиенко является узником совести и должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - сообщается в обращении Amnesty International.

Amnesty International предлагает призвать Генерального прокурора немедленно и безоговорочно освободить Дмитрия Полиенко, поскольку он является узником совести, лишенным свободы исключительно через мирное осуществление своих прав на свободу слова и собраний.

Куда обращаться:

Генеральный прокурор Александр Канюк

Ул. Интернациональная, 22

220030, Минск, Беларусь

Факс: +375 172 26 41 66

E-mail: info@prokuratura.gov.by

Facebook / VKontakte / Instagram: prokuraturaby

Twitter: @prokuraturab

Amnesty International также призывает присоединиться к глобальной акции солидарности:

"Давайте забросаем администрацию колонии открытками для Дмитрия (по адресу, приведенному ниже). Администрация колонии не может игнорировать сотни поздравлений с днем рождения! Добавьте поздравительное сообщение:

"Посылаю вам солидарность в подарок - С Днем Рождения!" или "Человек, о котором помнят, никогда не останется один на один. Поздравляю с Днем Рождения! "

Куда писать:

Дмитрий Полиенко

Исправительная колония № 2

Ул. Сикорского, 1

отряд 9

212800, Бобруйск, Беларусь

ПЦ «Вясна» напоминает, в апреле 2017 года белорусское правозащитное сообщество заявило о том, что лишение свободы Дмитрия Полиенко позволяет квалифицировать его как политического заключенного.

22 августа 2017 года Международная правозащитная организация Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести и призвала белорусские власти «немедленно и без условий освободить» парня, который «был заключен исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу слова и мирных собраний».


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