Из-за задолженности по коммуналке семья потеряла жилье в центре Минска 10.05.2018, 10:35

1,172

Минчанина выселяли из квартиры в центре города за 1110 рублей долга перед коммунальными службами.

По профессии Валерий обувщик, однако официально нигде не трудоустроен, время от времени подрабатывал грузчиком. Из жалости его периодически подкармливали соседи. Мужчина давно не оплачивал счета за «коммуналку», и дело дошло до принудительного выселения, пишут «Минск-Новости». Выселять должника из однокомнатной квартиры в доме №19 на улице Козлова пришли судебные исполнители, мастер и столяр местного ЖЭУ, представители расчетно-справочного центра №3 Первомайского района и ГП «Домэнергосервис».

В помещении крайне неприятный запах. На кресле — давно не стиранная одежда, под диваном — гора заношенных носков. Из жильцов — только 55-летний Валерий.

Газа и света давно нет — этих человеческих благ жильцы лишись за стойкое нежелание их оплачивать. Последнюю оплату коммунальных услуг эта семья проводила в ноябре 2016 года. На день подачи иска основной долг составлял 847 рублей, пеня — 263.

— Наниматель этой неприватизированной квартиры — 40-летняя супруга Валерия. В настоящее время она находится в ЛТП. Жилье когда-то получила ее мать, которой уже нет в живых, — пояснил юрисконсульт расчетно-справочного центра №3 Первомайского района Алексей Скалдин.

Когда Валерий услышал, что ему немедленно придется собрать вещи и освободить метры, а на то имелось соответствующее судебное решение, он впал в отчаяние. Причем новое жилье ему никто предоставлять не собирался. Сперва мужчина пытался давить на жалость: мол, некуда пойти, дайте еще времени. Потом стал судорожно звонить всем подряд.

— Помимо огромных долгов по «коммуналке», у него есть немалая задолженность по уплате кредитов и алиментов, — рассказала ведущий юрисконсульт ГП «Домэнергосервис» Дианa Кохабидзе. — В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос о выселении, мне показалось, что Валерий ничуть не жалел свою годовалую дочку, которая сейчас находится на попечении государства, а наоборот, едва ли не открыто обвинял всех в том, что погряз в долгах, что теперь его выселяют в никуда.

— Вот так из людей бомжей делают! — поняв, что жалеть его никто не собирается, сменил тактику Валерий. — А я ведь вторую работу нашел, хотел долг за «коммуналку» погашать. Ну дайте еще немного времени! Я же тут ремонт делал. Вон, детскую дочурке обустроил, да только забрали ее от мамаши-пьяницы.

Ремонт оказался весьма своеобразным — пошарпанные стены скрывали разномастные мебельные дверки, доски…

Однако судебный исполнитель Артем Ракецкий непреклонен:

— У вас было время на погашение задолженности, но вы ни рубля не заплатили. Имущество здесь неликвидное, последующей реализации не подлежит. В отведенный срок в добровольном порядке вы не покинули жилое помещение, поэтому приходится прибегать к принудительным мерам.