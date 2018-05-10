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Цены на нефть достигли максимумов за 3,5 года

  • 10.05.2018, 10:52

Цены растут на фоне расторжения Трампом ядерного соглашения с Ираном.

Нефть торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года на решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, сообщает liga.net.

На 09:08 (по Минску) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,69% - до $77,74 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,73% - до $71,66 за баррель.

Цены на нефть обновили максимумы за 3,5 года после того, как во вторник Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как отмечает Reuters, введение санкций против Ирана может привести к сокращению запасов нефти в мире. На Иран приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, летом стоимость нефти марки Brent может составить $82,5 за баррель.


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