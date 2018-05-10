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Белорус в Вашингтоне: Американцы – открытые люди, всегда готовы прийти на помощь

  • 10.05.2018, 10:56

В США легко открыть свое дело.

30-летний уроженец города Барановичи Андрей Гунько, который восемь лет живет в США (последние четыре года – в Вашингтоне) рассказал intex-press.by о том, легко ли в Америке открыть собственный бизнес и как получить кредит на квартиру:

- Отучившись в гимназии №2 г. Барановичи, я поступил в БНТУ на специальность инженер-программист. После вуза пробовал найти работу в Минске, но везде требовался специалист с опытом работы. Мой старший брат на тот момент жил в Америке и часто рассказывал мне о стране, говорил, что там можно достичь всего, чего хочешь. Меня воодушевили его рассказы, и я задумался о переезде. Подал документы на визу. Первый раз мне отказали, во второй – одобрили.

Я не боялся все бросить и уехать. Считаю: лучше попробовать, чем жалеть о том, что не решился. К тому же я знал, что первое время буду жить и работать у своего брата и, если захочу, всегда смогу вернуться в Беларусь. Родители меня поддержали.

О переезде и работе

В 2010 году я приехал в Америку. Меня так впечатлил Нью-Йорк, что я неделю ходил по улицам с открытым ртом. Меня удивляли люди, здания, автомобили, климат.

Я устроился в строительную компанию брата, который жил в городе Вайлдвуд (юго-восток штата Нью-Джерси). Город красивый, находится на побережье Атлантического океана. Работал с ребятами из Беларуси, Гондураса и Бразилии.

Английского языка я не знал, поэтому общался с помощью жестов. Параллельно учил его – общался с местными, слушал радио, просматривал фильмы.

Спустя три года переехал в Вашингтон, где живу до сих пор. Мне хотелось изменить что-то в жизни, к тому же девушка, с которой я тогда встречался, жила в Вашингтоне.

На новом месте не было знакомых, друзей, работы. Через два месяца устроился рабочим: я должен был рушить внутренние конструкции в старых домах, а затем выбрасывать мусор на помойку. Это была грязная и тяжелая работа, пять дней в неделю по 10 часов. Зарплата – около $9 в час. По местным меркам, это немного.

В 2014-м знакомый предложил открыть строительную компанию, и я согласился. Сейчас у меня небольшая строительная фирма, и мы с другом открыли спортивный зал по бразильскому джиу-джитсу.

В Америке открыть свое дело легко. Достаточно зайти в интернет и зарегистрировать предпринимательство. Знакомые из Беларуси говорят, что в Беларуси сложно открыть свой бизнес, что предпринимателей постоянно контролируют и проверяют различные инстанции. Здесь такого нет. Мою строительную компанию за время существования не проверяли никакие структуры.

О городе и местных

Мне нравится Вашингтон. Город чистый, компактный, здесь нет небоскребов, как в Нью-Йорке, например. Вашингтон напоминает мне Минск.

США – страна эмигрантов, здесь отлично уживаются люди разных национальностей.

Американцы – открытые люди, всегда готовы прийти на помощь. Например, когда я не понимал, что мне говорят, окружающие всегда терпеливо старались мне все объяснить.

О кредитах на жилье

В США взять жилье в кредит могут как граждане страны, так и эмигранты. Достаточно иметь хорошую кредитную историю. Для этого эмигранты сначала берут в кредит мелкую бытовую технику, потом что-то покрупнее. Если все исправно выплачивают, могут получить кредит и на жилье. Так сейчас поступаю и я: беру в кредит телефоны, бытовую технику, машину, чтобы росла кредитная история.

Кредит на жилье здесь дают под 4,5–5% на 30 лет. Ежемесячный платеж примерно $1500. Цены на квартиры разные. Например, в Нью-Джерси на аукционе можно приобрести «убитую» двухкомнатную квартиру за $45 тыс., а новую за $100 тыс. В Вашингтоне цены выше – «однушка» будет стоить около $250 тыс.

О продуктах и ценах

Американцы чаще едят в заведениях общепита, нежели готовят что-то дома. Они заказывают чизбургеры, гамбургеры и хот-доги и запивают газировкой.

Своих американских друзей я водил в русский ресторан, где готовят наши традиционные блюда. Больше всего им понравилось оливье и пельмени, а вот «шуба» – не понравилась. Они не поняли, как можно сочетать разные ингредиенты с селедкой. Также американцы не понимают, как мы можем есть свиной или говяжий язык.

Продукты здесь стоят примерно так же, как в Беларуси. Готовить я не успеваю, поэтому часто кушаю в кафе. Ланч-меню стоит $10, ужин обойдется в $20. Есть заведения, где за $10 можно набрать в тарелку различной еды и наесться до отвала.

О родине

В Беларуси у меня остались родители. Раз в год я стараюсь навещать их, иногда они приезжают ко мне в гости, в остальное время общаемся по скайпу. Домой тянет, но не так, как в самом начале. Больше всего я скучаю по нашим белорусским людям.


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