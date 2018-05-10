Рабочий «Белкарда»: Давно пора выходить на забастовку 2 10.05.2018, 11:22

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Руководство предприятия занимается манипуляциями с выходным днем и зарплатой.

Активист профсоюза РЭП Анатолий Мышкевич получил ответ на жалобу об искусственном завышении зарплат на гродненском «Белкарде». Ответ оказался отпиской, сообщает praca-by.info.

Анатолий Мышкевич, руководитель гражданской инициативы «Гародня», член профсоюза РЭП, столкнулся с незаконным, на его взгляд, завышением зарплаты на ОАО «Белкард». Активист написал письмо в администрацию Лукашенко и в горисполком Гродно, где пожаловался на то, что работники по требованию начальства писали заявления на отпуск по пятницам, но на работу все равно выходили.

Управление по труду Гродненского городского исполкома ответила активисту, что описанная им ситуация полностью законна.

Анатолий Мышкевич счел это не ответом по существу, а отпиской. Как дальше отстаивать свою правоту в этом деле, он пока не знает:

– Люди на словах меня поддерживают, но вряд ли захотят поддержать делом: все боятся потерять и эту копеечную зарплату.

Активист считает, что в одиночку очень тяжело добиться изменений:

– Если человек 10-20 поддержат меня и предоставят в качестве доказательства свои расчетные, в которых видно, что мы говорим правду, – мы сможем добиться справедливости и поставить на место начальство, которое не считает рабочих за людей, и выведем на чистую воду проверяющих из Управления по труду, которые спустили на тормозах мою жалобу.

– А вообще, давно пора выходить на забастовку, – делает вывод работник «Белкарда».