«Евровидения-2018»: Уроженец Беларуси Александр Рыбак откроет второй полуфинал
- 10.05.2018, 11:14
Сегодня пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса.
В четверг, 10 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018, пишет nv.ua.
В ходе второго полуфинала на сцене Altice Arena, крупнейшего стадиона в Португалии, выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец MELOVIN. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.
Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):
1. Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song
2. Румыния: The Humans - Goodbye
3. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
4. Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are
5. Дания: Rasmussen - Higher Ground
6. Россия: Julia Samoylova - I Will not Break
7. Молдова: DoReDos - My Lucky Day
8. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
9. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
10. Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis
11. Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
12. Мальта: Christabelle - Taboo
13. Венгрия: AWS - Viszlát nyár
14. Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl
15. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
16. Черногория: Vanja Radovanovic - Inje
17. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
18. Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Гранд-финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель и страна, которая проведет конкурс в следующем году, состоится в субботу, 12 мая. В финале примут участие десять участников, прошедших в следующий этап конкурса в ходе первого полуфинала, десятка финалистов из второго полуфинала, а также участники, автоматически попадающие в заключительный этап конкурса - страна-хозяйка Евровидения Португалия, а также страны Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.
Участники финала Евровидения 2018, автоматически попадающие в финал (12 мая):
Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim
Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент
Великобритания: SuRie - Storm
Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción
Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
Франция: Madame Monsieur - Mercy
Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:
Албания: Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: EQUINOX - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О’Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра - Fuego
Первый полуфинал Евровидения 2018. Как это было
Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.
Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.
Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.
Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.