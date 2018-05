«Евровидения-2018»: Уроженец Беларуси Александр Рыбак откроет второй полуфинал 10.05.2018, 11:14

Сегодня пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса.

В четверг, 10 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018, пишет nv.ua.

В ходе второго полуфинала на сцене Altice Arena, крупнейшего стадиона в Португалии, выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец MELOVIN. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.

Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):

1. Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song

2. Румыния: The Humans - Goodbye

3. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca

4. Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are

5. Дания: Rasmussen - Higher Ground

6. Россия: Julia Samoylova - I Will not Break

7. Молдова: DoReDos - My Lucky Day

8. Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

9. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

10. Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis

11. Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up

12. Мальта: Christabelle - Taboo

13. Венгрия: AWS - Viszlát nyár

14. Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl

15. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

16. Черногория: Vanja Radovanovic - Inje

17. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

18. Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Гранд-финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель и страна, которая проведет конкурс в следующем году, состоится в субботу, 12 мая. В финале примут участие десять участников, прошедших в следующий этап конкурса в ходе первого полуфинала, десятка финалистов из второго полуфинала, а также участники, автоматически попадающие в заключительный этап конкурса - страна-хозяйка Евровидения Португалия, а также страны Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.

Участники финала Евровидения 2018, автоматически попадающие в финал (12 мая):

Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim

Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент

Великобритания: SuRie - Storm

Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción

Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Франция: Madame Monsieur - Mercy

Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:

Албания: Евгент Бушпепа - Mall

Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old

Израиль: Нетта Барзилай - Toy

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Болгария: EQUINOX - Bones

Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия: Саара Аалто - Monsters

Ирландия: Райан О’Шонесси - Together

Кипр: Элени Фурейра - Fuego

Первый полуфинал Евровидения 2018. Как это было

Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.

Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.

Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.

Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.