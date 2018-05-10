Как вырастить из ребенка абсолютного лидера 10.05.2018, 11:42

В современном мире нужно поощрять раннее приобщение к деньгам и бизнесу.

Мир – такой, каким мы его знаем, – очень скоро перестанет существовать. На смену рабочим придут роботы, художникам и композиторам – искусственный интеллект, пишет сайт etcetera.media.

Школа зачастую дает детям знания, которые устареют уже через несколько лет. Все сложнее выбрать будущую профессию, потому что невозможно предугадать, пригодится ли она тебе в жизни. Многие родители задаются вопросом, какие навыки стоит привить ребенку, чтобы в будущем он не «потерялся» и сумел реализовать себя. Что же следует предпринять, чтобы подготовить своих детей к жизни в стремительно меняющемся мире?

КАК УЧИТЬ? Психологи рекомендуют прививать ребенку способность самостоятельно находить решения, а не насаждать схемы их принятия. Современный учитель должен подтолкнуть ребенка к тому, что существуют творческие задачи, требующие комплексных решений. Поэтому для обучения стоит использовать разные форматы, например, обучать критическому мышлению в ходе импровизированных дебатов. Разнообразие методов обучения дает гибкость нейронной сети, которая в будущем, когда ребенок повзрослеет, сыграет ему на руку – ему будет проще адаптироваться в изменчивом окружении.

МОРЕ ИНФОРМАЦИИ. Информации в современном мире слишком много. У ребенка довольно рано начинаются проблемы с тем, что он не понимает, какую информацию надо брать, а какую – нет. Соответственно, необходимо тренировать ребенка различать нужное и ненужное. И усваивать только ту информацию, которая имеет смысл. Навыки критического мышления нужно заложить в самом раннем детстве.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ. Выявление сильных сторон ребенка позволяет ему в будущем фокусироваться на той или иной идее и таким образом реализовывать тот потенциал, который в нем заложен. Чтобы воспитать ребенка лидером, родителям стоит ориентироваться на его возрастные особенности. В средней школе наступает период «взрыва возможностей» – это возраст для социальных, учебных, профессиональных проб. Задача в том, чтобы ребенок максимально попробовал все виды деятельности, которые его интересуют. Потому что пробы в этом возрасте часто строятся на каких-то сиюминутных основаниях. Ребенок идет заниматься в кружок или секцию, потому что пошел друг, потому что нравится преподаватель, потому что тема просто показалась любопытной.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Педагоги говорят, что не надо учить ребенка пользоваться компьютером или телефоном, пусть они будут не целью, а инструментом. Лучше водить ребенка на производство и в лаборатории. Не стоит учить ребенка пользоваться компьютером для развлечений, но необходимо, чтобы он пользовался этим компьютером на уроке и для выполнения домашней работы.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Понятие профессии устаревает, а вслед за ним и классическая профориентация в том виде, в каком мы ее знаем. Ребенок должен научиться работать в разных типах команд и в разных ролях. Кроме того, детям нужно как можно раньше начать работать с машинами, потому что в будущем абсолютное большинство профессий будет связано именно с технологиями.

Прогнозисты говорят, что понятие профессии как таковое уже устаревает. Предположить, что сегодня ребенок в возрасте 15 лет сможет угадать или выбрать ту профессию, в которой он будет работать еще через 15 лет, просто нереально. Главная задача – чтобы за два года до окончания школы ребенок научился понимать, что он умеет делать, что ему дается легко, а что – тяжело.

ХОРОШАЯ ЖАДНОСТЬ. Ребенок должен быть жадным к разным занятиям. Он должен хотеть опробовать себя в различных видах деятельности. Но если у ребенка нет предрасположенности к конкретной дисциплине, надо помочь ему найти себя на стыке дисциплин. Например, ребенок, увлеченный рисованием, может заинтересоваться также и архитектурой. Его навыки и склонности пригодятся и в той, и в другой дисциплине.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ. Ребенку лучше как можно раньше пробовать зарабатывать собственные деньги. Это научит его рассчитывать на собственные силы, планировать будущее и искать способы получить максимальную выгоду от своих усилий. Чем раньше он начнет пробовать себя в мире бизнеса, тем лучше, потому что он не будет бояться совершать ошибки. Это может быть стажировка старшеклассника в большой компании, создание бизнеса по печати 3D-моделей или индивидуальный пошив игрушек.

А главное – развивать в ребенке уверенность в себе. Хвалить его и не критиковать за промахи. На ошибках ведь тоже учатся.