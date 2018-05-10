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Дворковичу предложили возглавить «Сколково»

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  • 10.05.2018, 11:59
Аркадий Дворкович
Фото: Коммерсант

Смена руководителя потребовалась в связи с попаданием нынешнего главы фонда под санкции США.

Исполняющему обязанности вице-премьера России Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково». Как пишет РБК, об этом газете «Ведомости» рассказали сотрудник аппарата правительства, два знакомых с ситуацией источника, а также человек, которому об этом, по его словам, сообщил сам Дворкович.

Подобное предложение и.о. вице-премьера получил от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Фамилии Дворковича не было в списке кандидатов в вице-премьеры, озвученном премьер-министром.

Дворкович, как напомнил один из собеседников газеты в аппарате кабмина, был одним из авторов идеи фонда и с 2010 года входит в состав его попечительского совета. Кроме того, последние четыре года и.о. вице-премьера, по словам источника издания, очень плотно занимался «Сколково».

В настоящий момент фонд «Сколково» возглавляет председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его главой он являлся с момента создания этой организации в 2010 году. Как президент, указывает газета, Вексельберг отвечает в фонде за отношения с госорганами и определяет направления развития «Сколково», а также является сопредседателем совета фонда.

Конкретная должность, которую может занять в этой организации Дворкович, пока не обсуждалась, уточняет один из собеседников «Ведомостей». По уставу фонда, председатель его правления, как замечает издание, избирается на два года советом этой организации. Процедура замены президента в этом документе не прописана.

Смена руководителя фонда «Сколково», как поясняют два опрошенных газетой чиновника, могла потребоваться из-за того, что Вексельберг попал в американский санкционный список (в этот перечень российский бизнесмен и его группа «Ренова» были включены 6 апреля). С фигурантами этого перечня американцам и компаниям из США нельзя вести бизнес.


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