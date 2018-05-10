В Польше улучшается ситуация на рынке труда
- 10.05.2018, 12:09
Уровень безработицы в стране-соседке Беларуси снова снизился.
Уровень безработицы в Польше в апреле составил 6,3%, в марте этот показатель находился на отметке 6,6%. Как передает «Радио Польша», об этом сообщило Министерство семьи, труда и социальной политики.
Снижение уровня безработицы было зафиксировано во всех воеводствах. Общее число безработных в апреле в Польше составило чуть больше одного миллиона человек.
В целом количество безработных в апреле в Польше сократилось на 208 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.