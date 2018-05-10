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Стало известно, какой будет погода до конца недели

  • 10.05.2018, 12:19

Завтра будет до +24°С.

11-12 мая погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 11 мая ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный, сообщает Гидромет.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, по северо-востоку до +2..+6°С; во второй половине дня повысится до +18..+24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

12 мая преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-востоку Гомельской области возможны кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8°С, максимальная днем +20..+25°С.

13 мая ночью страна будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Украины. В дневные часы влияние атмосферного фронта распространится на большую часть территории Беларуси.

Ночью в юго-восточных районах республики, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью +6..+12°С, максимальная днем от +16°С по юго-востоку до +23°С по северо-западу страны.

Внимание!!! В связи с сухой погодой в лесах страны установилась высокая пожарная опасность. Отправляясь в лес, будьте осторожны с огнем!


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